En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Entrevista con Angie Rodríguez en Mañanas Blu
Carlos Caicedo
Juliana Guerrero
Posesión presidencial
Plinio Apuleyo Mendoza

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Sector hotelero de Cali estima ocupación del 80 % para la posesión de Abelardo De La Espriella

Sector hotelero de Cali estima ocupación del 80 % para la posesión de Abelardo De La Espriella

Se estima que el evento podría generarle a la ciudad más de 5.500 millones de pesos, en ingresos turísticos.

Panorámica de Cali.
Panorámica de Cali.
Foto: Alcaldía de Cali.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de jul, 2026

La posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, el próximo siete de agosto se ha convertido en una oportunidad para dinamizar la economía de Cali, y posicionar a la ciudad como un destino atractivo capaz de realizar eventos de gran magnitud.

Por esta razón todo el comercio, especialmente el sector turístico de la capital vallecaucana se está preparando para recibir a las delegaciones de 20 países aproximadamente. La ciudad cuenta actualmente con una disponibilidad de 16 mil camas en los hoteles, donde ya se reportan las primeras reservas. Se estima que el evento podría generar más de 5.500 millones de pesos, en ingresos turísticos.

"En un fin de semana normal, con ese puente que tenemos allí, tenemos una expectativa tradicional de una ocupación hotelera aproximada como del 61%, y creemos que con este importante evento y demás, la ocupación puede llegar a tasas del 79%, una ocupación muy alta. Estamos estimando que Cali va a tener aproximadamente unos 4.500 visitantes", indicó el director ejecutivo de Cotelco Valle, Diego Ospina.

Hay que tener en cuenta que entre los miles de visitantes que llegarán a Cali para este evento están jefes de estado, por lo que la ciudad no solo se convierte en una muestra de sí misma sino de toda Colombia.

Lea también:

Secretario de Salud de Cali, Germán Escobar.
Pacífico

"Es una fase catastrófica": secretario de Salud de Cali ante suspensión de servicios del HUV

Panorámica Cali
Pacífico

Cali tendrá Ley seca y otras medidas por posesión de Abelardo de la Espriella

"Hasta ahora la información que tenemos es que está confirmado el presidente de Paraguay, también que va a asistir el rey Felipe VI de España. Van a llegar presidentes que han venido hablando con el nuevo Gobierno como el presidente de Argentina, el presidente de Ecuador, de Chile, de Bolivia", señaló Mabel Lara, asesora de proyectos estratégicos de la Alcaldía de Cali.

La realización de la posesión presidencial no solo representa un evento político sino que se convierte en la muestra de confianza, para los visitantes de países como Estados Unidos y Ecuador, los cuales meses atrás hacían recomendaciones a sus ciudadanos de evitar visitar este territorio. Además la posesión se convierte en una vitrina de los eventos de ciudad programados para el resto del año.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Abelardo De La Espriella

Política

Publicidad

Publicidad

Publicidad