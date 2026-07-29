Sector hotelero de Cali estima ocupación del 80 % para la posesión de Abelardo De La Espriella

La posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, el próximo siete de agosto se ha convertido en una oportunidad para dinamizar la economía de Cali, y posicionar a la ciudad como un destino atractivo capaz de realizar eventos de gran magnitud.

Por esta razón todo el comercio, especialmente el sector turístico de la capital vallecaucana se está preparando para recibir a las delegaciones de 20 países aproximadamente. La ciudad cuenta actualmente con una disponibilidad de 16 mil camas en los hoteles, donde ya se reportan las primeras reservas. Se estima que el evento podría generar más de 5.500 millones de pesos, en ingresos turísticos.

"En un fin de semana normal, con ese puente que tenemos allí, tenemos una expectativa tradicional de una ocupación hotelera aproximada como del 61%, y creemos que con este importante evento y demás, la ocupación puede llegar a tasas del 79%, una ocupación muy alta. Estamos estimando que Cali va a tener aproximadamente unos 4.500 visitantes", indicó el director ejecutivo de Cotelco Valle, Diego Ospina.

Hay que tener en cuenta que entre los miles de visitantes que llegarán a Cali para este evento están jefes de estado, por lo que la ciudad no solo se convierte en una muestra de sí misma sino de toda Colombia.



"Hasta ahora la información que tenemos es que está confirmado el presidente de Paraguay, también que va a asistir el rey Felipe VI de España. Van a llegar presidentes que han venido hablando con el nuevo Gobierno como el presidente de Argentina, el presidente de Ecuador, de Chile, de Bolivia", señaló Mabel Lara, asesora de proyectos estratégicos de la Alcaldía de Cali.

La realización de la posesión presidencial no solo representa un evento político sino que se convierte en la muestra de confianza, para los visitantes de países como Estados Unidos y Ecuador, los cuales meses atrás hacían recomendaciones a sus ciudadanos de evitar visitar este territorio. Además la posesión se convierte en una vitrina de los eventos de ciudad programados para el resto del año.