"Es una fase catastrófica": secretario de Salud de Cali ante suspensión de servicios del HUV

Completamente alarmadas se encuentran las autoridades de salud en Cali tras el anuncio que hicieron tanto el Hospital Universitario del Valle como la Clínica Versalles de cerrar servicios a los usuarios de la EPS Emssanar y SOS respectivamente, por las deudas que estas entidades hna acumulado durante los últimos meses.

En cuanto al panorama del HUV, esta decisión afecta a más de 300.000 pacientes de Emssanar, la mayoría de ellos considerados como población vulnerable, los cuales actualmente se han quedado sin la principal institución que les brindaba servicios de alta complejidad en toda la región.

"Estamos extremadamente preocupados en estos últimos días del gobierno del presidente Petro, pues la situación del sistema de salud ya entra en una fase catastrófica. Por un lado, el Hospital Universitario del Valle, que había mantenido un nivel de prestación de servicios sobre todo para el régimen subsidiado, anuncia un cierre de servicios al principal asegurador de ese régimen, que es la EPS Emssanar, con este cierre de servicios, pues ese régimen puede entrar en una situación muy muy delicada para la atención de pacientes de alta complejidad", dijo el secretario de salud de Cali, Germán Escobar, en diálogo con Blu Radio.

El funcionario explicó que tanto Emssanar como la SOS afilian a una importante cantidad de usuarios en Cali, por lo que las decisiones administrativas de las instituciones prestadoras de salud, en consecuencia a la falta de pagos, representan una evidente vulneración al derecho a la salud de los paciente.



Ante esta crítica situación, el secretario le pidió al Gobierno nacional saliente normalizar los pagos de las EPS intervenidas antes del 7 de agosto, para no poner en riesgo la integridad de aquellos pacientes que requieren tratamientos continuos.

"Por eso instamos con mensaje de urgencia a los interventores de estas EPS, al gobierno nacional que tiene intervenidas estas EPS, para que se regularice la situación de pagos antes del 7 de agosto, mientras sean gobierno, y se pueda garantizar el derecho fundamental a la salud de cientos de miles de usuarios. Estas son dos de las EPS que más afiliados tienen en la ciudad", añadió el secretario.

Las deudas de las EPS a la red de salud pública de Cali superan ya los 3.5 billones de pesos, de ellos cerca de 700.000 millones corresponden a la cartera que esta entidades tienen con el Hospital Universitario del Valle.