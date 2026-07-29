Militarizan Cali y área metropolitana para posesión de Abelardo De La Espriella: resumen de noticias

A diez días de la posesión presidencial, comenzó un amplio operativo de seguridad en Cali, Jamundí, Yumbo, Palmira y el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Desde este miércoles quedaron prohibidos los vuelos de drones y fueron desplegados 10.000 integrantes de la Fuerza Pública para proteger el evento, al que asistirán importantes invitados internacionales como el presidente de Argentina, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el rey Felipe VI de España. Además, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita prevenir posibles atentados terroristas. La ceremonia se realizará el próximo viernes 7 de agosto en el auditorio de la Universidad Santiago de Cali y posteriormente el nuevo mandatario rendirá homenaje a las Fuerzas Militares en el Cantón Militar de Pichincha y encabezará su primer consejo de seguridad en la sede de la Tercera Brigada.

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La Cámara aprobó el traslado de la posesión a Cali y el Pacto Histórico anunció que no asistirá

Con 117 votos a favor y siete en contra, la Cámara de Representantes aprobó el traslado de la sesión del Congreso a Cali para la posesión presidencial. Solo seis congresistas del Pacto Histórico permanecieron en la votación, mientras la mayoría de esa bancada abandonó el recinto. Los congresistas oficialistas anunciaron que renunciarán al pago del día de trabajo para no asistir a la ceremonia y propusieron que quienes sí viajen asuman los costos del desplazamiento. El debate será replicado este miércoles en el Senado, en medio de una discusión también por la falta de recursos para el funcionamiento del Congreso, pues el presidente del Senado aseguró que el Gobierno saliente aún no gira entre 25.000 y 30.000 millones de pesos necesarios para la operación de la corporación.



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Continúan los nombramientos del nuevo gabinete y solo faltan dos ministerios

El presidente electo Abelardo de la Espriella confirmó a Natalia López Rojas como nueva ministra de Trabajo. La dirigente cordobesa fue candidata a la Alcaldía de Montería y posteriormente aspiró al Congreso por el movimiento Creemos, liderado por Federico Gutiérrez. En Ibagué, durante los empalmes regionales, también oficializó a Carolina Basurto como secretaria privada de la Presidencia y ratificó a Didier Blanco como director de la Unidad Nacional de Protección. Además, reiteró su ultimátum de diez días para que los grupos armados ilegales se sometan a la justicia, advirtiendo que quienes no lo hagan serán perseguidos militarmente.

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El Partido Conservador se declara oficialmente partido de gobierno

Las bancadas del Partido Conservador en Senado y Cámara decidieron, de manera unánime, integrarse a la coalición del nuevo Gobierno. El presidente de la colectividad, Efraín Cepeda, explicó que respaldarán a Abelardo de la Espriella por coincidencias programáticas relacionadas con la defensa de la empresa privada, la autoridad, la familia y el orden institucional, fortaleciendo así la base política del mandatario entrante en el Congreso.

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Escala el enfrentamiento judicial entre Gustavo Petro y Angie Rodríguez

Tras la explosiva entrevista concedida por Angie Rodríguez en Mañanas Blu, el presidente Gustavo Petro anunció que presentará denuncias penales en su contra por las acusaciones realizadas. Petro rechazó las afirmaciones sobre presuntas presiones, persecuciones y aspectos de su vida privada, negó cualquier relación sentimental con Juliana Guerrero y confirmó que atraviesa un proceso de separación de bienes y divorcio con la primera dama, Verónica Alcocer. También insistió en que la muerte del coronel Óscar Dávila fue un suicidio y rechazó las versiones contrarias expuestas por Rodríguez.

Por su parte, Angie Rodríguez presentará este miércoles una denuncia ante la Comisión de Acusación, representada por el exministro de Justicia Wilson Ruiz. Así, el caso se convierte en una confrontación judicial de alto perfil entre el presidente saliente y una de sus exfuncionarias más cercanas.

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Murió Plinio Apuleyo Mendoza, uno de los grandes periodistas y escritores colombianos

A los 94 años falleció Plinio Apuleyo Mendoza, reconocido periodista, escritor, diplomático y figura fundamental de la literatura colombiana. Fue testigo directo del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán durante el Bogotazo de 1948, amigo cercano de Gabriel García Márquez durante varias décadas y autor de obras emblemáticas como El olor de la guayaba y Manual del perfecto idiota latinoamericano. Durante su vida pasó de militar en la izquierda a convertirse en un fuerte crítico del comunismo y defensor de posiciones conservadoras. En Mañanas Blu destacaron su extraordinaria pluma, su influencia en el periodismo colombiano y el papel que desempeñó como cronista de algunos de los momentos más importantes de la historia nacional.

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Atacan con explosivos una patrulla de la Policía en Norte de Santander

Una patrulla policial fue atacada con explosivos y ráfagas de fusil en zona rural de Cúcuta. En el vehículo se movilizaban el mayor José Luis Vargas Manrique, comandante de la estación de Policía de Puerto Lleras, y el patrullero Holger Jaimes, quienes resultaron ilesos pese a que el automotor sufrió daños cercanos al 80 %. Las autoridades investigan a los responsables del atentado.

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José Manuel Restrepo fortalece relaciones internacionales antes del cambio de gobierno

Durante la posesión de Keiko Fujimori en Perú, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo sostuvo reuniones con los presidentes Daniel Noboa, José Antonio Kast y Rodrigo Paz para fortalecer las relaciones bilaterales de Colombia con Ecuador, Chile y Bolivia. Además, se confirmó oficialmente la asistencia del presidente argentino Javier Milei a la posesión presidencial en Cali.

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Keiko Fujimori asumió la Presidencia de Perú

Keiko Fujimori tomó posesión como presidenta del Perú para el periodo 2026-2031, luego de cuatro campañas presidenciales y tres derrotas electorales. En su discurso anunció que las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente funciones de liderazgo en operaciones de seguridad y control interno como parte de su estrategia para enfrentar la criminalidad.

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Trump se reunió con Zelensky y Netanyahu mientras aumenta la tensión con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo reuniones privadas con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y posteriormente con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. La Casa Blanca calificó ambos encuentros como positivos y productivos. Horas después, Irán lanzó una nueva serie de misiles hacia territorio israelí, los cuales, según el Comando Central estadounidense, fueron completamente interceptados.

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La FIFA enfrenta fuertes críticas por crear un fondo privado para explotar los derechos del Mundial

Gianni Infantino desató una controversia internacional tras impulsar una nueva empresa que administrará un fondo cercano a los 20.000 millones de dólares para gestionar los derechos comerciales de la Copa del Mundo con participación de inversionistas privados vinculados a la familia Trump. La UEFA, aficionados y dirigentes políticos europeos cuestionan que el máximo organismo del fútbol entregue el control comercial del torneo a fondos de inversión privados.

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Delantero colombiano explicó el incidente con el técnico de la Selección

Un delantero de la Selección Colombia dio su versión sobre el episodio en el que terminó derribando al entrenador durante una concentración. Explicó que estaba discutiendo con un compañero cuando sintió que alguien lo sujetó por detrás. Al intentar soltarse sin saber que era el director técnico, lo empujó involuntariamente y este cayó al suelo.

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Medellín y Santa Fe buscan avanzar en la Copa Sudamericana

Independiente Medellín visita este miércoles a Vasco da Gama tras empatar 2-2 en el partido de ida. Si clasifica, enfrentará a Olimpia de Paraguay. Por su parte, Independiente Santa Fe jugará el jueves frente a Caracas con la ventaja de 2-0 conseguida en Bogotá; de avanzar, se medirá ante River Plate de Argentina.