José Manuel Restrepo sobre reunión de Petro y De La Espriella: "No existe ninguna posibilidad"

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, se reunió en la Casa de Nariño con el ministro de hacienda, Germán Ávila, para hablar sobre el empalme.

Antes de la reunión, Restrepo respondió a algunas preguntas de los medios y en ese sentido descartó la posibilidad de que haya una reunión entre el presidente Gustavo Petro y el presidente electo, Abelardo De La Espriella.

“No existe ninguna posibilidad de ninguna reunión entre el presidente saliente y el presidente entrante”, aseguró Restrepo.

Durante la reunión en Casa de Nariño el equipo del presidente electo y el equipo del gobierno acordaron la metodología del empalme.



La primera reunión fue transmitida por la cuenta de X del vicepresidente electo y ahí ya se presentó un primer choque.

Restrepo aseguró que el gobierno entrante tiene preocupaciones sobre el manejo que se le ha dado al déficit fiscal, a la crisis energética, al sistema de salud, a las negociaciones de paz y a la entrega de tierras, entre otros. Por eso, Restrepo anunció que pedirán más información sobre estos temas.

Ávila respondió asegurando que el mismo vicepresidente electo dijo que estos espacios no podían convertirse en un show mediático.

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“No aceptamos bajo ninguna circunstancia que a esta comisión se le ponga ningún apellido distinto a la de empalme, nosotros no aceptamos ningún nombre distinto. Yo los invito a que no cometamos el error de hacer incómoda o hasta inviable la actividad de esta comisión”, dijo Ávila.

Restrepo volvió a responderle.

“Cuando se hace un proceso de empalme de cara a los ciudadanos ellos también merecen saber lo que se discute y merecen saber los problemas más importantes del pais. Yo no estoy esperando que me responda en esta sesión, estoy simplemente poniendo de presente ciertas preocupaciones que hemos encontrado en este proceso de empalme”, agregó Restrepo.