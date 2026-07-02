Inicia empalme entre Petro y De la Espriella con primera reunión entre Restrepo y Ávila

El proceso de empalme entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la administración entrante del presidente electo, Abelardo de la Espriella, comenzó oficialmente este jueves con una reunión en la Casa de Nariño entre el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

Ambos fueron designados como coordinadores de los equipos de transición de los gobiernos entrante y saliente, respectivamente, y tendrán la responsabilidad de liderar el intercambio de información que servirá de base para el cambio de administración.

Al término del encuentro, Restrepo aseguró que el proceso debe estar marcado por la transparencia y el acceso a la información por parte de los colombianos.

"Estamos aquí con la convicción de que se cumple un proceso institucional que además debe tener un profundo sentido de transparencia, de verdad, de compartir la información, de compromiso. Además, de que los colombianos conozcan lo que es la entrega de este proceso de gobierno", afirmó.



El vicepresidente electo anunció que este viernes se llevará a cabo una nueva reunión en la Casa de Nariño, esta vez con la participación de la Comisión Nacional de Empalme, que empezará a definir la hoja de ruta para la transición entre las dos administraciones.

Restrepo pide transparencia y advierte sobre decisiones de última hora

Durante su declaración, Restrepo explicó que transmitió al Gobierno saliente las principales preocupaciones de la comisión de empalme, especialmente en materia de transparencia y control de posibles decisiones adoptadas en los últimos días de la administración Petro.

Publicidad

"Siguiendo los lineamientos del presidente electo he sostenido una conversación respetuosa pero enfática. Nosotros creemos que los colombianos requieren transparencia, acceso a cada uno de los temas porque hay que garantizar la verdad a este proceso para poder gobernar con eficiencia", manifestó.

El vicepresidente insistió en que el empalme "no es solo algo protocolario", sino un ejercicio para identificar oportunidades y riesgos antes del inicio del nuevo mandato.

Asimismo, pidió que el Gobierno actúe con prudencia y austeridad durante las semanas restantes y expresó inquietudes frente a contratos, nombramientos de última hora y eventuales modificaciones en las plantas de personal.

Publicidad

"Gobernar hasta el último día no necesita comprometer el Estado", señaló.

José Manuel Restrepo Foto: Blu Radio

Toda la información será pública

Uno de los acuerdos alcanzados entre las dos delegaciones es que la información del proceso será publicada a través del Departamento Nacional de Planeación (DNP), con el propósito de garantizar transparencia y acceso ciudadano.

Restrepo explicó que el próximo martes 7 de julio comenzarán las reuniones sectoriales entre los equipos técnicos de ambos gobiernos.

"El ciento por ciento de las entidades del Estado serán cubiertas por los grupos de empalme", indicó.

Según explicó, el proceso se desarrollará en dos etapas. La primera consistirá en la entrega de la información disponible de cada entidad y en la posibilidad de que el gobierno entrante solicite documentación adicional.

Posteriormente se realizará una segunda ronda de reuniones destinada a resolver inquietudes, profundizar en temas específicos y complementar la información entregada.

Publicidad

Paralelamente, la comisión continuará adelantando las labores de verificación contempladas en la denominada línea anticorrupción y mantendrá abiertos canales para recibir información de los ciudadanos sobre eventuales decisiones adoptadas durante el cierre del actual gobierno.

Así quedó conformada la comisión de empalme

El vicepresidente electo confirmó que la Comisión Nacional de Empalme del gobierno de Abelardo de la Espriella estará integrada por:

Publicidad

• José Manuel Restrepo.

• Carlos Alonso Lucio.

• María Isabel Campo.

• Jaime Andrés Beltrán.

• Elsa Noguera.

• Carolina Restrepo.

Publicidad

• Jerome Sanabria.

Por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro participarán el ministro de Hacienda, Germán Ávila; la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre); la directora del Departamento Nacional de Planeación y el secretario jurídico de la Presidencia.

Además, Restrepo indicó que habrá un protocolo único de comunicación con el ministro Ávila para canalizar las solicitudes de información y resolver las inquietudes que surjan durante la transición.

Publicidad

Defiende apoyo del BID para el nuevo gobierno

El vicepresidente electo también respondió a las críticas sobre el acompañamiento que brindará el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al proceso de transición.

Según explicó, el respaldo del organismo multilateral hace parte de una práctica habitual en los cambios de gobierno y consistirá en recursos no reembolsables destinados a fortalecer la preparación de la nueva administración.

"Ha sido tradición de los organismos multilaterales acompañar los procesos de transición. Tendremos acceso a recursos no reembolsables que seguramente estarán destinados a operaciones normales de construcción de un gobierno que entra, como el Plan Nacional de Desarrollo, las revisiones de ajuste fiscal o las revisiones del Estado. Podríamos incluir también los desafíos en materia energética que tiene el país", concluyó Restrepo.

Con este primer encuentro comienza formalmente la transición entre el gobierno de Gustavo Petro y la administración que encabezará Abelardo de la Espriella, un proceso que durante las próximas semanas abarcará la totalidad de las entidades estatales y definirá el estado en que será entregado el Gobierno nacional.