José Manuel Restrepo: nuevo Gobierno dialoga con el FMI sobre ajuste fiscal y crecimiento económico

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, aseguró que el nuevo Gobierno ya inició conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para estructurar un plan de ajuste fiscal y una estrategia de crecimiento económico que permita recuperar la confianza de los mercados y estabilizar las finanzas públicas del país.

Durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Restrepo explicó que, como coordinador del proceso de empalme, ha sostenido reuniones con los principales organismos multilaterales, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CAF, el Banco Mundial, el FMI y próximamente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con el objetivo de preparar el inicio de la nueva administración.

"En el Fondo Monetario Internacional empezamos a hablar también del tema de plan de ajuste fiscal, del plan de crecimiento económico, de posibilidades con el Fondo Monetario Internacional", afirmó Restrepo, quien señaló que uno de sus principales roles será servir de puente entre la política económica nacional y los actores internacionales.

Acercamiento con organismos multilaterales

El vicepresidente electo explicó que los encuentros sostenidos durante los primeros días posteriores a las elecciones buscan asegurar respaldo técnico y financiero para las prioridades del próximo Gobierno.

Según indicó, con el BID ya se definieron líneas de cooperación que incluyen un apoyo cercano a los 60 millones de dólares para el inicio de la administración, mientras que con la CAF se trabaja en el fortalecimiento institucional de la Vicepresidencia y con el Banco Mundial se avanza en una agenda relacionada con infraestructura social, transición energética, educación, tecnología y financiamiento.

"Uno de mis roles más importantes es justamente el acercamiento de la política local con los actores internacionales, y ese es un papel que yo estoy cumpliendo a cabalidad", sostuvo.

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Restrepo aclaró que los recursos anunciados por el BID no corresponden al proceso de empalme, sino que hacen parte del acompañamiento técnico y financiero habitual que estos organismos brindan a los gobiernos entrantes.

Ajuste fiscal y recuperación económica

Uno de los principales temas de la entrevista fue la situación de las finanzas públicas. Restrepo manifestó su preocupación por el déficit fiscal que, según afirmó, recibirá la nueva administración.

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El vicepresidente electo aseguró que el nuevo Gobierno deberá adoptar medidas para recuperar la disciplina fiscal, combatir la evasión tributaria, reducir el contrabando y revisar algunos beneficios tributarios antes que concentrarse únicamente en una reducción del tamaño del Estado.

"Quizá más importantes son los 150 billones que tenemos en evasión y contrabando, los 100 billones que tenemos en corrupción y eventualmente revisar algo de gasto tributario", señaló.

Asimismo, sostuvo que el crecimiento del gasto público representa uno de los principales desafíos para la estabilidad macroeconómica y reiteró que el propósito será construir una estrategia que permita recuperar la confianza de inversionistas nacionales e internacionales.

Economía Foto: Pexels

Empalme con enfoque en transparencia

Como jefe del equipo de transición, Restrepo explicó que el proceso de empalme comenzó varios meses antes de las elecciones mediante una estrategia denominada "Arca de Noé", conformada por más de 500 personas distribuidas en diferentes frentes técnicos.

Según explicó, el propósito ha sido construir una línea base sobre el estado de las entidades públicas para facilitar la recepción del Gobierno.

"Corrupción no solamente es un tema de robar o no robar; es un tema de esconder información, de maquillaje de cifras, de dejar proyectos sin terminar, de captura de instituciones, de improvisación y de desperdicios", afirmó.

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Durante la entrevista mencionó que el equipo ha identificado diversas preocupaciones relacionadas con varias entidades del Estado, aunque indicó que será el proceso formal de empalme el que permitirá establecer con mayor claridad la situación administrativa y financiera.

Un vicepresidente con funciones transversales

Restrepo también reveló que no aspira a dirigir un ministerio específico, sino a desempeñar un papel transversal dentro del Gobierno.

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Utilizando una analogía futbolística, explicó que espera desempeñarse como un "líbero" o funcionario polivalente que pueda apoyar diferentes sectores estratégicos como Hacienda, Comercio, Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y relaciones internacionales.

"Yo no quiero tener un cargo en particular. Lo que quiero es jugar como en los equipos de fútbol, de líbero... si el presidente me necesita para apoyar el crecimiento económico, Hacienda, Educación o Ciencia y Tecnología, estaré comprometido en esa dirección", expresó.

Abelardo De La Espriella // Foto: AFP

Energía, educación y confianza internacional

Además del componente económico, Restrepo abordó otros temas considerados prioritarios para la próxima administración, entre ellos la seguridad energética, la necesidad de acelerar proyectos de generación y producción de gas, el fortalecimiento de la educación superior y la articulación con organismos internacionales.

El vicepresidente electo sostuvo que el nuevo Gobierno buscará generar confianza en los mercados mediante una relación estrecha con las calificadoras de riesgo, los bancos multilaterales y los socios comerciales del país, especialmente Estados Unidos y Venezuela.

Con estas primeras gestiones internacionales, la administración entrante busca enviar un mensaje de estabilidad económica mientras prepara la implementación de un programa de ajuste fiscal acompañado de políticas orientadas al crecimiento, la inversión y la recuperación de las finanzas públicas.