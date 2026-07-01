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Veteranos y reservistas piden a nuevo Gobierno que priorice la fuerza pública: será fundamental

Organizaciones solicitaron mayores garantías jurídicas, operacionales y de bienestar para militares y policías, y ofrecieron su respaldo para impulsar iniciativas en favor de la seguridad y la institucionalidad.

Ejército fue distribuido en la provincia, para brindar seguridad
Fuerza pública.
Foto: Ejército
Por: Felipe García
|
Actualizado: 1 de jul, 2026

Las organizaciones que integran la Confecore y la Mesa de Trabajo Fuerza Púrpura enviaron un mensaje al Gobierno entrante del presidente electo, Abelardo De La Espriella, en el que pidieron que el fortalecimiento de la fuerza pública ocupe un lugar prioritario dentro de la agenda nacional durante los próximos cuatro años.

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Las organizaciones, que agrupan a oficiales en retiro, veteranos y miembros de la reserva, señalaron que el país enfrenta importantes desafíos en materia de seguridad y orden público, por lo que consideraron indispensable dotar a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional de mayores garantías institucionales, jurídicas, operacionales y de bienestar para el cumplimiento de su misión constitucional.

El pronunciamiento estuvo acompañado de una felicitación al presidente electo y al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, tras recibir el respaldo mayoritario de los colombianos en las urnas. Las organizaciones expresaron su confianza en que la nueva administración impulse políticas orientadas al fortalecimiento de las instituciones, la seguridad ciudadana, la justicia y la unidad nacional.

295555_Blu Radio/ Fuerza pública. Foto: Ejercito Nacional.
Blu Radio/ Fuerza pública. Foto: Ejercito Nacional.

Uno de los principales llamados estuvo dirigido a dignificar el servicio de soldados, marinos, aviadores y policías, así como de quienes integran la reserva. A juicio de estas organizaciones, reconocer y respaldar a quienes han dedicado su vida a la defensa y protección del país constituye una condición fundamental para preservar la soberanía, enfrentar las amenazas a la seguridad y consolidar la democracia.

Las agrupaciones del sector Defensa insistieron además en que el respaldo a la fuerza pública no debe limitarse al ámbito operativo, sino extenderse a mejores condiciones de bienestar para los uniformados y sus familias, así como a mecanismos que les brinden seguridad jurídica en el ejercicio de sus funciones.

El mensaje también estuvo acompañado de un reconocimiento a la labor desarrollada por los integrantes de la Fuerza Pública durante la jornada electoral, en la que miles de uniformados fueron desplegados para garantizar la seguridad de los ciudadanos y el normal desarrollo de las votaciones en todo el territorio nacional.

Finalmente, la Confecore y la Mesa de Trabajo Fuerza Púrpura manifestaron su disposición para trabajar conjuntamente con el nuevo Gobierno y las instituciones del Estado en la construcción de iniciativas encaminadas a fortalecer el sector Defensa, proteger los derechos de los integrantes de la Fuerza Pública y contribuir a una Colombia más segura, estable y unida.

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