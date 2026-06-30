Abelardo De La Espriella define equipo de empalme para asumir las riendas del sector Defensa

El gobierno entrante del presidente electo Abelardo De La Espriella comenzó a estructurar el proceso de transición en uno de los sectores más sensibles del Estado: la seguridad y la defensa nacional. Para ello fue conformado un equipo de empalme integrado por exmandos militares, oficiales en retiro y funcionarios especializados que tendrán la misión de recibir y consolidar la información institucional del Ministerio de Defensa y sus entidades adscritas.

La coordinación general del proceso quedó en manos del mayor general en retiro Jorge Mora López, designado como líder del empalme del sector Defensa. Su responsabilidad será centralizar, coordinar y validar la información suministrada por las diferentes dependencias y organismos que conforman el sector, con el propósito de garantizar una transición ordenada y sin traumatismos administrativos ni operacionales.

En el nivel del Ministerio de Defensa, el equipo estará integrado por el brigadier general en retiro Ruddy Arias Rodríguez, encargado del empalme del despacho ministerial; el mayor general en retiro Alberto Sepúlveda Riaño, quien asumirá la coordinación desde la Secretaría General; y el mayor general en retiro Jorge Humberto Jerez Cuéllar, responsable del proceso desde la Secretaría de Gabinete.

Abelardo De La Espriella Foto: AFP

También hacen parte de la estructura la doctora Hilda Raquel López Gómez, quien recibirá la información del Viceministerio de Estrategia y Planeación; el mayor general en retiro Javier Alonso Díaz Gómez, encargado del Viceministerio para las Políticas de Defensa y Seguridad; y la doctora Paula María Cañas Marín, designada para el Viceministerio del Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED).



El empalme incluirá igualmente a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. En el Comando General de las Fuerzas Militares la coordinación estará a cargo del mayor general en retiro Mauricio Moreno Rodríguez; en el Ejército Nacional del mayor general en retiro Wilson Neyhid Chávez Machecha; en la Armada Nacional del vicealmirante en retiro Paulo Guevara Rodríguez; y en la Fuerza Aeroespacial Colombiana del mayor general en retiro Iván Deláscar Hidalgo Giraldo.

Por su parte, el proceso de transición en la Policía Nacional será liderado por el mayor general en retiro Luis Enrique Méndez Reina, quien será el encargado de recibir la información institucional de la entidad.

La conformación de este equipo marca el inicio formal del proceso de empalme en el sector Defensa y permitirá al gobierno entrante conocer de primera mano el estado operacional, administrativo, presupuestal y estratégico de las instituciones encargadas de la seguridad y la defensa del país antes de la posesión presidencial.