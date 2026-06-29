Abelardo De La Espriella: "Recibimos un país en una situación grave y no la vamos a ocultar"

Abelardo De La Espriella, ofreció un balance de sus primeros días como presidente electo. Destacó el respaldo recibido por parte de diferentes líderes y personalidades internacionales, incluso antes de que fuera reconocido oficialmente su triunfo electoral por el candidato del gobierno Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro.

Para el mandatario, "ese respaldo de toda la comunidad internacional es, sin duda, un gesto claro de que Colombia está recuperando su lugar en el concierto de las naciones. Después de cuatro años de incertidumbre vuelve la democracia".

Como muestra de sus acercamientos institucionales, recordó que tras recibir su credencial, en un acto que calificó como austero, sostuvo un primer encuentro con representantes de la Rama Judicial, con el propósito de restablecer una relación "armónica, respetuosa y constructiva" entre los poderes públicos.

“Los mercados ha reaccionado con confianza, el peso colombiano se ha fortalecido”, celebró el presidente electo Abelardo De la Espriella, quien lo atribuye al próximo cambio de Gobierno. Considera esa como la primera señal de confianza por tratarse de “un gobierno que va poner… pic.twitter.com/FtsD5cVPVw — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 30, 2026

"Es el primer paso para normalizar las relaciones entre las ramas del poder público y colaborar armónicamente", señaló.



Sobre el proceso de empalme, indicó que ha comenzado a conocer "el verdadero estado en el que recibimos el país" y aseguró que no ocultará la situación encontrada.

Economía

Según explicó, Colombia enfrenta una economía bajo presión, con una inflación anual del 5,8 %, superior a la meta fijada por el Banco de la República, un crecimiento significativo de la deuda pública y altos costos del crédito para hogares y empresas.

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No obstante, sostuvo que existen señales positivas. Destacó que los mercados han reaccionado favorablemente tras los resultados electorales y que el peso colombiano se ha fortalecido, lo que, a su juicio, refleja confianza en que el próximo Gobierno recuperará el orden fiscal y la credibilidad del Estado.

Y en asuntos de economía, aunque relacionados con la transición, comunicó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinará 60 millones de dólares no reembolsables para apoyar el proceso de transición con el Gobierno saliente de Gustavo Petro, de cara a la posesión del próximo 7 de agosto.

Esta semana quiero hablarles de frente, como siempre lo hemos hecho.



En esta primera alocución como Presidente Electo les comparto el balance de estos primeros días: el inicio del empalme, la conformación del nuevo gobierno, el verdadero estado en que recibimos el país y las… pic.twitter.com/QgXlVXHhcK — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 30, 2026

Asegura que el organismo multilateral conoce "la magnitud histórica del desgobierno" que, según él, recibirá.

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De La Espriella informó además que esta semana comenzarán los empalmes territoriales y que recorrerá las diferentes regiones del país para reunirse con los gobernadores.

Indicó que más de 400 personas han trabajado durante los últimos meses en la preparación del proceso de transición para llegar al empalme con información suficiente sobre el estado de la administración nacional.

En cuanto a las denuncias relacionadas con presuntas contrataciones “a dedo” realizadas en los últimos días del gobierno saliente, señaló que esos hechos serán revisados dentro del empalme anticorrupción y pidió la actuación de los organismos de control. "Señor contralor, señora fiscal, actúen", exigió.

Seguridad

En materia de seguridad, se refirió a las grabaciones en las que se escucha a miembros del gobierno, entre ellos el excomisionado de Paz, Danilo Rueda, presuntamente, acordando ceder control territorial al Clan del Golfo y sacar de las Fuerzas Militares a oficiales incómodos al plan de Paz total.

"He dado instrucciones precisas a la comisión de empalme para denunciar estos hechos ante las autoridades colombianas y ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, para que determinen las actuaciones de su competencia. Hay una conspiración internacional relacionada con el narcotráfico que debe ser investigada por la justicia transnacional", afirmó.

Añadió que uno de los objetivos de su administración será desmontar "la narcopolítica de raíz".

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Medidas por riesgo de apagón

Frente a la posibilidad de un racionamiento de energía debido a las dificultades financieras del sector, aseguró que dio instrucciones al equipo económico y al futuro Ministerio de Minas y Energía para trabajar con los generadores y el sector financiero con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones y evitar un apagón en el país.

Terremoto en Venezuela

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También el presidente electo manifestó su solidaridad con Venezuela por los dos terremotos registrados recientemente. Informó que su esposa, Ana Lucía Pineda, lidera una campaña de ayuda para los damnificados y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

"Elevo mis oraciones al Todopoderoso por las almas de los fallecidos y por el bienestar de los heridos y damnificados en esta tragedia", precisó.

En otro tema, anunció que durante su gobierno mantendrá una comunicación directa con los colombianos a través de plataformas digitales, sin intermediarios, y aseguró que el proceso de empalme con el gobierno saliente le ha permitido conocer una compleja situación económica y administrativa que, según afirmó, recibirá la nueva administración.