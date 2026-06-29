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Blu Radio  / Política  / De La Espriella felicita a Fujimori por su victoria en segunda vuelta presidencial de Perú

De La Espriella felicita a Fujimori por su victoria en segunda vuelta presidencial de Perú

De La Espriella agradeció a Fujimori "su lucha por la democracia, la institucionalidad y la libertad" y expresó su deseo de trabajar conjuntamente una vez ambos asuman el poder.

De La Espriella.
Captura de pantalla
Por: EFE
|
Actualizado: 29 de jun, 2026

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, felicitó este lunes a la derechista Keiko Fujimori por su victoria en la segunda vuelta presidencial de Perú y aseguró que ambos países estarán dirigidos por gobiernos que comparten "la defensa de la democracia, la libertad, el Estado de derecho y el respeto por las instituciones".

"Recibe mis más sinceras felicitaciones por tu victoria. El pueblo peruano ha hablado en las urnas y te ha confiado la enorme responsabilidad de conducir el destino de tu nación", escribió De la Espriella en X.

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Abelardo De La Espriella, presidente electo
Foto: CNE

De La Espriella, que ocupará la Casa de Nariño el próximo siete de agosto, agregó que le alegra saber que ambos "países estarán guiados por gobiernos que comparten la defensa de la democracia, la libertad, el Estado de derecho y el respeto por las instituciones", y manifestó su confianza en que ambos trabajarán para "fortalecer la histórica relación entre Colombia y el Perú".

El mensaje fue publicado después de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmara el escrutinio al 100 % de las actas, que dio a Fujimori el 50,135 % de los votos válidos, frente al 49,865 % obtenido por el izquierdista Roberto Sánchez.

Además, De La Espriella sostuvo una conversación telefónica con la presidenta electa peruana, cuyo video fue difundido por el mandatario colombiano en sus redes sociales.

En la llamada, el presidente electo agradeció a Fujimori "su lucha por la democracia, la institucionalidad y la libertad" y expresó su deseo de trabajar conjuntamente una vez ambos asuman el poder.

"Si Dios nos lo permite vamos a estar juntos como presidente tú de Perú y yo de Colombia y vamos a estrechar los lazos entre dos países hermanos que pueden tener una relación inmejorable a nivel comercial y de lucha contra el crimen transnacional", afirmó De La Espriella.

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Fujimori le respondió que le "encanta poder trabajar así juntos de la mano" y aseguró que impulsarán "las relaciones de amistad y las relaciones comerciales como corresponde".

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