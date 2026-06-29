Rodrigo Lara confirma inicio del empalme en el Ministerio del Interior con Armando Benedetti

El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, confirmó que este martes 30 de junio sostendrá la primera reunión de empalme con el ministro saliente, Armando Benedetti, como parte del proceso de transición hacia el nuevo Gobierno.

En entrevista con Noticias Caracol, Lara explicó que el encuentro servirá para establecer la metodología del empalme y definir cómo avanzará la entrega de la cartera. "Mañana tenemos la primera reunión, vamos a definir la metodología del empalme y ahí ya sabremos cómo vamos a proceder", afirmó.

Durante la entrevista, el futuro jefe de la cartera política también expuso las principales líneas de trabajo que tendrá el Ministerio del Interior en el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella.

Rodrigo Lara Restrepo. Foto: Suministrada El Espectador

Uno de los principales mensajes fue que el Ejecutivo buscará construir mayorías en el Congreso sin acudir a acuerdos burocráticos ni repartición de cargos. Según Lara, la estrategia será convocar a los congresistas que quieran respaldar las iniciativas del Gobierno, pero con reglas claras y de cara al país.



"Vamos a invitar a quienes quieran apoyar las grandes iniciativas para el pueblo colombiano, pero con todo sobre la mesa, sin acuerdos ni componendas", sostuvo.

El ministro designado aseguró que el Ministerio del Interior no limitará su labor a la relación con el Congreso, sino que buscará fortalecer la coordinación entre el Gobierno Nacional, los departamentos, los municipios y las comunidades.

En materia política, Lara afirmó que el nuevo Gobierno garantizará plenamente el ejercicio de la oposición, haciendo referencia al presidente Petro y a Iván Cepeda, y respetará la separación de poderes. Sin embargo, también advirtió que cualquier manifestación que derive en actos violentos o bloqueos prolongados será sancionada conforme a la ley.

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También señaló que se respetará el derecho a la protesta y la autonomía universitaria, aunque insistió en que esos derechos no pueden utilizarse como justificación para cometer delitos.

Respecto a la agenda legislativa, evitó anticipar los primeros proyectos que presentará el Gobierno, aunque anunció que desde el Ministerio del Interior se impulsará una estrategia para fortalecer la lucha contra la corrupción.

Entre las propuestas mencionó la creación de un sistema interno de inspección que permita detectar posibles hechos de corrupción dentro de la administración pública y trasladarlos directamente a los organismos competentes. Incluso habló de conformar un "bloque de búsqueda anticorrupción" para reforzar los mecanismos de vigilancia sobre la ejecución de los recursos públicos.