Más de 45 colombianos fueron traídos a Colombia luego de los terremotos en Venezuela

El Gobierno nacional continúa con el puente aéreo humanitario entre Colombia y Venezuela para atender la emergencia provocada por los terremotos registrados el pasado 24 de junio. Este lunes, un nuevo vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) permitió el retorno de 47 colombianos que solicitaron apoyo para regresar al país.

Con esta operación ya son 92 los connacionales repatriados desde el inicio de la emergencia, como parte de la estrategia coordinada por el Gobierno para proteger a los ciudadanos afectados y brindar asistencia humanitaria.

El Gobierno nacional continúa el puente aéreo humanitario hacia Venezuela. En un nuevo vuelo de la @FuerzaAereaCol, 47 colombianos regresan hoy al país tras solicitar apoyo para retornar luego de los terremotos registrados en ese país.



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El Consulado de Colombia en Caracas ha desempeñado un papel clave en el proceso, adelantando el registro de los colombianos, la verificación de documentos y la expedición de pasaportes de emergencia para facilitar su traslado.

Además del retorno de los ciudadanos, la aeronave transportó hacia Venezuela más de 12 toneladas de ayuda humanitaria destinadas a fortalecer la atención de las comunidades afectadas por el desastre.



Las autoridades colombianas informaron que continúan haciendo seguimiento a 19 reportes de connacionales presuntamente desaparecidos, en coordinación con las autoridades venezolanas.

A su llegada a Colombia, varios de los ciudadanos repatriados destacaron la respuesta del Gobierno colombiano.

Carlos Martínez aseguró que el puente aéreo fue la única alternativa para regresar al país luego de perder su vuelo comercial tras la emergencia.

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"Estoy muy feliz y muy aliviado de poder volver a casa. Estoy inmensamente agradecido por permitirme regresar. Realmente fue maravilloso poder contar con esta ayuda", expresó.

Por su parte, Aide Pérez Argote, oriunda de La Guajira, relató que había viajado a Caracas para visitar a una familiar cuando ocurrió el terremoto.

"El susto fue tremendo. Aprovechamos este servicio y nos han traído sanos y salvos. Estamos muy agradecidos por el interés que tuvieron en ayudarnos", afirmó.

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Ibeth Pérez también describió los momentos de angustia vividos durante el sismo y agradeció la evacuación humanitaria.

"Fue aterrador. Pensábamos que el edificio se nos venía encima. No sabíamos cuándo volverían a salir vuelos porque el aeropuerto quedó destruido. Esta oportunidad fue muy oportuna y solo tenemos palabras de agradecimiento", señaló.

El Gobierno nacional reiteró que el puente aéreo humanitario continuará mientras sea necesario, combinando el retorno de los colombianos, el envío de asistencia humanitaria y el apoyo técnico a las labores de respuesta que se desarrollan en Venezuela.