Santander alista el envío de ayudas humanitarias para los damnificados en Venezuela

La tragedia que viven miles de familias en Venezuela ha encontrado una respuesta solidaria en Santander. La campaña de recolección de ayudas humanitarias logró reunir más de 80 toneladas de donaciones gracias al aporte de ciudadanos, empresarios, fundaciones y organizaciones sociales que decidieron sumarse para apoyar a los damnificados por el terremoto.

En el principal centro de acopio, ubicado en la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander (OGRD), durante las últimas horas no han dejado de llegar mercados, agua, medicamentos, pañales, colchonetas, kits de aseo y otros elementos esenciales que serán enviados en las próximas horas hacia las zonas afectadas.

El director de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, Eduard Sánchez, agradeció la respuesta de la comunidad, pero aseguró que la emergencia aún requiere del apoyo de todos.

"Queremos hacer un llamado urgente a la comunidad para poder dar una mano amiga a este país vecino", manifestó el funcionario.



Explicó que, para esta fase de atención, no solo se necesitan elementos más necesarios sinio también horas de trabajo de voluntarios para el empacado de cada donación para que llegue en las mejores condiciones y no se dañen en el traslado, cada aporte en un mensaje de apoyo para quienes hoy enfrentan la emergencia.

Aunque la respuesta ha sido masiva, la campaña de donación continúa. Varias fundaciones y grupos de voluntarios terminarán este lunes de entregar las ayudas recolectadas para consolidar la carga que será despachada hacia Venezuela.

Para facilitar las donaciones, la Gobernación de Santander habilitó puntos de acopio en el Estadio Américo Montanini, las oficinas de Inder Santander, la Lotería de Santander, la sede de la Gobernación y la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres. También recibirán ayudas el Cerro del Santísimo y el Parque Nacional del Chicamocha.

Publicidad

Las autoridades reiteraron el llamado al sector empresarial para apoyar la logística con la donación de cajas de cartón y costales de polipropileno que permitan empacar y clasificar los elementos antes de su traslado.

El objetivo es que las ayudas lleguen en el menor tiempo posible a las familias que hoy intentan recuperarse de una de las tragedias más difíciles que ha enfrentado Venezuela en los últimos años.