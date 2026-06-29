MinDefensa pidió ante la ONU mayor cooperación para enfrentar el terrorismo transnacional

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, participó como invitado especial en la Cuarta Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas para Jefes de Organismos Antiterroristas, en Nueva York, donde hizo un llamado a fortalecer la cooperación internacional para combatir el terrorismo y advirtió sobre el uso de nuevas tecnologías por parte de organizaciones criminales.

Durante su intervención ante representantes de más de 190 países, el jefe de la cartera de Defensa aseguró que los grupos armados ilegales que operan en Colombia ya no responden a intereses políticos o religiosos, sino que están impulsados por economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.

Foto: Ministerio de Defensa

El ministro sostuvo que estas organizaciones representan una amenaza de carácter transnacional, por lo que, afirmó, ningún Estado puede enfrentarlas de manera aislada. En ese sentido, pidió una mayor coordinación entre los países para combatir las redes criminales que operan a través de fronteras y se financian mediante actividades ilegales.

“Este fenómeno plantea desafíos urgentes a la comunidad internacional. Estos elementos (drones y redes sociales) concebidos para usos legítimos y productivos, están siendo instrumentalizados por actores ilegales para maximizar su capacidad de daño, reducir riesgos operativos y amplificar el impacto sicológicos de sus acciones criminales”, dijo el ministro.



En su intervención, Colombia planteó tres prioridades a la comunidad internacional: fortalecer el intercambio de información e inteligencia frente a actores criminales y nuevas modalidades de ataque; promover marcos regulatorios que dificulten el uso indebido de tecnologías emergentes por organizaciones terroristas; e impulsar estrategias que involucren no solo a los Estados, sino también al sector privado, la academia y la sociedad civil.

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La conferencia, que se desarrolla en la sede de las Naciones Unidas, busca avanzar en la implementación de la Estrategia Global de Contraterrorismo mediante el fortalecimiento de la cooperación internacional y la creación de capacidades para responder a amenazas cada vez más complejas.

Tras su participación, el ministro sostendrá este martes una reunión con Alexander Zouev, secretario general adjunto interino de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo (UNOCT), para abordar asuntos relacionados con la seguridad de Colombia y la región.