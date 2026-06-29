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EN VIVO: Abelardo De La Espriella realiza primera transmisión de su gobierno

El presidente electo presenta hoy en YouTube su primer reporte semanal tras superar a Iván Cepeda por más de 251.000 votos.

Abelardo de la espriella discurso
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de jun, 2026

El presidente electo de la República, Abelardo De La Espriella, realizará este lunes 29 de junio, a las 8:00 p. m., su primera transmisión oficial en vivo a través de su canal de YouTube. Este espacio digital representa el inicio formal de lo que él denominó como "Gobierno del Tigre", marcando una nueva forma de comunicación directa y sin intermediarios institucionales con la ciudadanía, uno de los compromisos adquiridos durante su campaña.

De acuerdo con el escrutinio final oficializado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), De La Espriella consolidó su triunfo presidencial al obtener 12.960.166 votos. Con este resultado, el abogado superó por una diferencia de 251.854 sufragios al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien alcanzó un total de 12.708.312 apoyos en las urnas. La ventaja final quedó establecida en un margen del 49,2 % frente al 48,2 % de su contendiente directo, cuyo sector político ya reconoció la legitimidad de los resultados.

Este será el primer reporte semanal en el que el mandatario electo expondrá un balance preliminar sobre el estado administrativo y financiero en el que recibe la gestión pública del país. Según el equipo gubernamental entrante, la intervención detallará la situación presupuestal del Estado y anunciará un paquete de acciones inmediatas enfocadas en la seguridad nacional y la reorganización institucional.

La transmisión en vivo abrirá formalmente la agenda informativa previa a su posesión, programada para el próximo 7 de agosto.

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