En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones en Brasil
Quitavisas
Rodrigo Lara
Eva Ferrer

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Rama Judicial

Rama Judicial

Revelan escultura en Bogotá que rinde homenaje a funcionarios judiciales.
Bogotá

Revelan escultura en Bogotá que rinde homenaje a funcionarios judiciales

Corte ordena captura inmediata a exmagistrado Camilo Tarquino por el Cartel de la Toga
Judicial

Corte ordena captura inmediata a exmagistrado Camilo Tarquino por el Cartel de la Toga

Gustavo Petro, presidente de Colombia
Judicial

La Rama Judicial responde a Petro y defiende autonomía del Consejo de Estado

justicia-medellin.jpg
Antioquia

Sigue crisis en procesos represados en rama judicial de Medellín: piden plan de choque

Defensoría del Pueblo
Antioquia

Cargos de cerca de cien defensores públicos en Antioquia están en riesgo por falta de presupuesto

Tutelas.jpg
Antioquia

Colapso en Rama Judicial de Medellín: 3.000 procesos están represados por fallas en software

Referencia martillo judicial.
Judicial

CEJ alerta por recorte salarial a Rama Judicial tras decreto que reduce salario a congresistas

Justicia
Caribe

Sancionan abogado de rama judicial de Bolívar; desvió $500 millones con nómina paralela

Jorge Ibañez presidente corte constitucional.jpg
Caribe

"Nos toca pedir limosnas": presidente de la Corte Constitucional critica recorte presupuestal

Justicia
Judicial

Advertencia de la Rama Judicial sobre recorte presupuestal en 695.000 millones: afectará la justicia

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad