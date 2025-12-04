En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Sancionan abogado de rama judicial de Bolívar; desvió $500 millones con nómina paralela

Sancionan abogado de rama judicial de Bolívar; desvió $500 millones con nómina paralela

El caso se conoció en 2022, por lo que desde entonces el exfuncionario se encuentra bajo investigación.

