En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carlos Caicedo
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / "Nos toca pedir limosnas": presidente de la Corte Constitucional critica recorte presupuestal

"Nos toca pedir limosnas": presidente de la Corte Constitucional critica recorte presupuestal

El magistrado Jorge Ibáñez aseguró que recortes presupuestales como el que tendrá la Rama Judicial en 2026 son los que le impiden a esta el buen ejercicio de sus funciones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad