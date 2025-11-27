En vivo
Carlos Caicedo
Cantón Norte
Vuelos hacia Venezuela
Infiltración de disidencias Farc

Liberación de tóxico gas causó emergencia que dejó 41 personas intoxicadas en Barranquilla

El caso más grave es el de un bebé de dos años, que sufrió una grave afectación respiratoria por la inhalación de este peligroso del gas. Fue llevado a una UCI del Camino Distrital Adelita de Char,

hospital barranquilla.jpg
En el hospital de Barranquilla están siendo atendidos gran parte de los heridos.
Foto: Alcaldía de Barranquilla.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de nov, 2025
Editado por: Redacción BLU Radio

