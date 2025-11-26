En vivo
Barranquilla encendió el árbol de Navidad más alto del país: mide más de 60 metros

Barranquilla encendió el árbol de Navidad más alto del país: mide más de 60 metros

La estructura está iluminada con más de 478.000 luces LED y el montaje estuvo a cargo de 120 colaboradores del Grupo Tecnoglass.

