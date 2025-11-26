Barranquilla encendió el árbol de Navidad más alto del país: mide más de 60 metros

En la rotonda de La Ventana al Mundo, uno de los atractivos turísticos de Barranquilla, se encendió el árbol de Navidad más alto del país, en medio de un espectáculo inspirado en personajes e historias navideñas, presentaciones artísticas y musicales, y actividades de recreación para niños y sus familias que le dieron la bienvenida a esta mágica temporada.

El árbol de Navidad tiene una altura de 66 metros, lo que incluso supera el tamaño de La Ventana al Mundo. A su vez está iluminado con 478.000 bombillos LED distribuidos en 78.000 módulos programables, que crean un espectáculo luminoso de gran impacto visual.

El montaje estuvo a cargo de 120 colaboradores del Grupo Tecnoglass, que año tras año hace posible esta majestuosa estructura para encantar a los barranquilleros y atraer a miles de turistas a la capital del Atlántico durante la temporada navideña.

Christian Daes, CEO de Tecnoglass, aseguró que el principal objetivo de este gran árbol es hacer feliz a los niños y sembrarles esperanza: "Aquí estamos cumpliendo con la ciudad, cumpliendo con la niñez y felices de que haya tanto niño en este lugar y de que podamos traerle esperanza a tanta gente", dijo Daes.



"Los niños siempre absorben todas esas cosas que los padres sentimos y ellos se van poniendo tensos y nerviosos, y si uno les trae momentos como este y les siembra esperanza, tenemos mejor posibilidades de que los niños tengan una niñez tranquila. Ya los espera un camino doloroso y tortuoso más adelante, entonces que por lo menos ahora se la gocen", agregó.

Así, desde noviembre y hasta enero, el Árbol de Navidad se iluminará cada noche, convirtiéndose en un punto de encuentro para miles de personas que disfrutan del ambiente navideño a su alrededor.