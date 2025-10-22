En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Absolución Álvaro Uribe
Lista Clinton
Pelea Petro - minvivienda
General William Rincón

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Advertencia de la Rama Judicial sobre recorte presupuestal en 695.000 millones: afectará la justicia

Advertencia de la Rama Judicial sobre recorte presupuestal en 695.000 millones: afectará la justicia

La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial está preocupada y se lo hizo saber al Gobierno Nacional por la segunda reducción al presupuesto aprobado para el próximo año que asciende a 695.000 millones de pesos.

Justicia
Foto: referencia, Lexica
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 22 de oct, 2025

La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial expresó su preocupación al Gobierno Nacional por la segunda reducción del presupuesto asignado al sector justicia para la vigencia 2026.

El nuevo recorte, por 695.000 millones de pesos, se suma a una primera disminución de 4,4 billones, frente a la solicitud inicial de 16 billones de pesos presentada por la Rama Judicial.

Según la Comisión Interinstitucional, este recorte afecta directamente el funcionamiento de la justicia en el país, pues compromete el pago de sentencias judiciales y la creación de nuevos cargos.

Billetes colombianos
Billetes colombianos
Foto: Blu Radio

Los presidentes de las altas cortes se reunieron con el viceministro general de Hacienda, Carlos Emilio Betancurt, para exponer las graves implicaciones del recorte sobre toda la estructura judicial, incluyendo la Judicatura, la Fiscalía y Medicina Legal.

El presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de la Comisión Interinstitucional, Jorge Enrique Vallejo, advirtió que la reducción “es muy delicada porque compromete la posibilidad de crear los juzgados laborales municipales y de fortalecer y robustecer la Rama Judicial”.

La Comisión Interinstitucional insistió en que la falta de recursos no solo afecta la creación de nuevos despachos judiciales, sino también la operación básica de la justicia, impactando servicios esenciales como aseo, vigilancia, arriendos, mantenimiento, seguros y servicios públicos.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Rama Judicial

Presupuesto de Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad