Advertencia de la Rama Judicial sobre recorte presupuestal en 695.000 millones: afectará la justicia

La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial expresó su preocupación al Gobierno Nacional por la segunda reducción del presupuesto asignado al sector justicia para la vigencia 2026.

El nuevo recorte, por 695.000 millones de pesos, se suma a una primera disminución de 4,4 billones, frente a la solicitud inicial de 16 billones de pesos presentada por la Rama Judicial.

Según la Comisión Interinstitucional, este recorte afecta directamente el funcionamiento de la justicia en el país, pues compromete el pago de sentencias judiciales y la creación de nuevos cargos.

Billetes colombianos Foto: Blu Radio

Los presidentes de las altas cortes se reunieron con el viceministro general de Hacienda, Carlos Emilio Betancurt, para exponer las graves implicaciones del recorte sobre toda la estructura judicial, incluyendo la Judicatura, la Fiscalía y Medicina Legal.



El presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de la Comisión Interinstitucional, Jorge Enrique Vallejo, advirtió que la reducción “es muy delicada porque compromete la posibilidad de crear los juzgados laborales municipales y de fortalecer y robustecer la Rama Judicial”.

La Comisión Interinstitucional insistió en que la falta de recursos no solo afecta la creación de nuevos despachos judiciales, sino también la operación básica de la justicia, impactando servicios esenciales como aseo, vigilancia, arriendos, mantenimiento, seguros y servicios públicos.