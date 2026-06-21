En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones en Colombia
Abelardo De La Espriella
Iván Cepeda
Alias 'Marlon'
#MundialEnBlu
La Ola Blu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Vicepresidente José Manuel Restrepo reacciona al triunfo en segunda vuelta

Vicepresidente José Manuel Restrepo reacciona al triunfo en segunda vuelta

A través de su cuenta en la red social X, Restrepo publicó un mensaje en el que felicitó al mandatario electo y destacó el inicio de una nueva etapa política para el país.

restrepo-espriella.jpg
José Manuel Resprepo y Abelardo De La Espriella, vicepresidente y presidente de Colombia
Foto: X
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de jun, 2026

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo reaccionó este domingo a los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial que dan como ganador a Abelardo De La Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria.

A través de su cuenta en la red social X, Restrepo publicó un mensaje en el que felicitó al mandatario electo y destacó el inicio de una nueva etapa política para el país.

¡Lo lograste, Tigre @ABDELAESPRIELLA! Colombia eligió presidente y se llama Abelardo De La Espriella. Aquí comienza la Patria Milagro”, escribió el vicepresidente electo.

La reacción se produjo luego de que el preconteo de la Registraduría Nacional, con el 99,65 % de las mesas informadas, otorgara la victoria a De La Espriella con 12.931.544 votos, equivalentes al 49,65 % de la votación.

Por su parte, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, obtuvo 12.684.994 votos, correspondientes al 48,70 % de los sufragios. La diferencia entre ambos aspirantes es de 245.738 votos, equivalente a 0,95 puntos porcentuales.

Los resultados reflejan una contienda cerrada, con una ventaja menor a la registrada por De La Espriella en la primera vuelta presidencial del pasado 31 de mayo. Aunque ambos candidatos incrementaron su votación respecto a esa jornada electoral, Cepeda registró un crecimiento proporcionalmente mayor.

Según el reporte preliminar de la autoridad electoral, también se contabilizaron 426.013 votos en blanco (1,63 %), 220.507 votos nulos (0,83 %) y 29.455 tarjetas no marcadas (0,11 %).

Publicidad

Pese a los resultados divulgados por la Registraduría, aún se espera el desarrollo del escrutinio oficial, proceso que estará a cargo de más de 9.000 jueces y notarios en todo el país.

Hasta el momento de la publicación de esta información, ni Abelardo De La Espriella ni Iván Cepeda se habían pronunciado oficialmente sobre los resultados del preconteo. Entretanto, el presidente Gustavo Petro manifestó que existen “muchas irregularidades” en el proceso electoral y reiteró que el resultado definitivo será determinado por el escrutinio oficial.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

José Manuel Restrepo

Abelardo de la Espriella

Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad