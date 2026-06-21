Vicepresidente José Manuel Restrepo reacciona al triunfo en segunda vuelta

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo reaccionó este domingo a los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial que dan como ganador a Abelardo De La Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria.

A través de su cuenta en la red social X, Restrepo publicó un mensaje en el que felicitó al mandatario electo y destacó el inicio de una nueva etapa política para el país.

“¡Lo lograste, Tigre @ABDELAESPRIELLA! Colombia eligió presidente y se llama Abelardo De La Espriella. Aquí comienza la Patria Milagro”, escribió el vicepresidente electo.

La reacción se produjo luego de que el preconteo de la Registraduría Nacional, con el 99,65 % de las mesas informadas, otorgara la victoria a De La Espriella con 12.931.544 votos, equivalentes al 49,65 % de la votación.



Por su parte, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, obtuvo 12.684.994 votos, correspondientes al 48,70 % de los sufragios. La diferencia entre ambos aspirantes es de 245.738 votos, equivalente a 0,95 puntos porcentuales.

Los resultados reflejan una contienda cerrada, con una ventaja menor a la registrada por De La Espriella en la primera vuelta presidencial del pasado 31 de mayo. Aunque ambos candidatos incrementaron su votación respecto a esa jornada electoral, Cepeda registró un crecimiento proporcionalmente mayor.

Según el reporte preliminar de la autoridad electoral, también se contabilizaron 426.013 votos en blanco (1,63 %), 220.507 votos nulos (0,83 %) y 29.455 tarjetas no marcadas (0,11 %).

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Pese a los resultados divulgados por la Registraduría, aún se espera el desarrollo del escrutinio oficial, proceso que estará a cargo de más de 9.000 jueces y notarios en todo el país.

Hasta el momento de la publicación de esta información, ni Abelardo De La Espriella ni Iván Cepeda se habían pronunciado oficialmente sobre los resultados del preconteo. Entretanto, el presidente Gustavo Petro manifestó que existen “muchas irregularidades” en el proceso electoral y reiteró que el resultado definitivo será determinado por el escrutinio oficial.