Quién es José Manuel Restrepo, nuevo vicepresidente de Colombia y mano derecha de De La Espriella

Restrepo llega a la Vicepresidencia después de una trayectoria construida principalmente en el ámbito educativo y técnico, lejos de los escenarios tradicionales de la política electoral.

Restrepo desarrolló buena parte de su vida profesional en universidades, centros de pensamiento y entidades relacionadas con la economía y la administración pública.

Durante la campaña presidencial de Defensores de la Patria se consolidó como uno de los principales voceros del proyecto político liderado por De La Espriella y fue presentado como una de las figuras encargadas de respaldar las propuestas económicas y de gestión de la fórmula presidencial.

¿Quién es José Manuel Restrepo?

José Manuel Restrepo es economista de formación y cuenta con estudios de posgrado realizados en el Reino Unido. A lo largo de su carrera ocupó cargos directivos en algunas de las instituciones universitarias más reconocidas del país.



Antes de llegar a la Vicepresidencia fue rector de la Universidad EIA, en Antioquia, responsabilidad que asumió en octubre de 2022. También dirigió instituciones de educación superior como el CESA y la Universidad del Rosario.

Su perfil ha estado ligado durante años al análisis económico, la academia y la formación de profesionales, campos en los que ganó reconocimiento nacional.

Además de su trabajo universitario, participó de manera frecuente en debates públicos como columnista y analista de temas económicos y empresariales.

José Manuel Restrepo. Foto: imagen de archivo.

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Su paso por el Gobierno nacional

Aunque gran parte de su carrera se desarrolló en el sector educativo, Restrepo también ocupó cargos de alto nivel en el Gobierno del expresidente Iván Duque.

Durante esa administración fue nombrado ministro de Comercio, Industria y Turismo, y posteriormente asumió el Ministerio de Hacienda, convirtiéndose en una de las figuras económicas más visibles del Ejecutivo en medio de un periodo marcado por los desafíos derivados de la pandemia y la recuperación económica.

Su experiencia en ambos ministerios fortaleció su perfil técnico y lo posicionó como una de las voces más reconocidas en asuntos fiscales, empresariales y de competitividad.

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¿Cómo llegó a ser fórmula vicepresidencial de Abelardo De La Espriella?

La llegada de Restrepo a la campaña presidencial tomó por sorpresa a varios sectores políticos y académicos.

Según el propio dirigente, la propuesta para integrar la fórmula vicepresidencial surgió durante un encuentro con De La Espriella en Barranquilla. Hasta ese momento, ambos habían coincidido en pocas oportunidades y no existía una relación política consolidada.

El economista aseguró en entrevistas que decidió vincularse al proyecto presidencial pese a encontrarse dedicado a la academia, una decisión que implicó apartarse temporalmente de sus responsabilidades universitarias para participar en la contienda electoral.

Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo // Foto: AFP

El rol que tendrá como vicepresidente

Durante la campaña, Abelardo De La Espriella explicó que Restrepo tendría una participación relevante en asuntos relacionados con la economía, la gestión gubernamental y las relaciones internacionales.

El ahora vicepresidente señaló en declaraciones públicas que una de sus responsabilidades sería fortalecer la conexión entre la política nacional y los escenarios internacionales, especialmente en temas económicos y de inversión.

Entre los aspectos que destacan de su perfil se encuentran:



Su experiencia como exministro de Comercio y Hacienda.

Su trayectoria como rector universitario.

Su cercanía con sectores empresariales y académicos.

Su experiencia en formulación de políticas económicas.

Con 55 años, José Manuel Restrepo llega a la Vicepresidencia de Colombia después de una carrera desarrollada principalmente en la academia, la administración pública y el análisis económico, convirtiéndose en uno de los principales colaboradores del nuevo presidente, Abelardo De La Espriella, dentro del Gobierno