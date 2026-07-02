Varios hechos recientes confirman que la política de paz total del Gobierno de Gustavo Petro fracasó

A cinco semanas de terminar el Gobierno de Gustavo Petro, varios hechos confirman el fracaso de la paz total, una de las banderas del actual primer mandatario, que terminó convirtiéndose, según las estadísticas, en una de las causas de la expansión del control territorial de los grupos criminales en varias regiones del país.

Comencemos con una decisión del Consejo de Estado que suspendió una resolución de 2024 que había autorizado la instalación de una mesa de negociaciones con las disidencias de la Segunda Marquetalia, cuyo máximo cabecilla es alias 'Iván Márquez', responsable, entre muchos otros crímenes, del magnicidio del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Con base en múltiples pruebas que demuestran que ese grupo criminal fue liderado por exguerrilleros de las Farc que habían suscrito el Acuerdo de Paz del Teatro Colón, el cual posteriormente traicionaron, el Consejo de Estado determinó que, según la ley de paz total, el Gobierno Petro no podía iniciar una nueva negociación política con la Segunda Marquetalia, catalogada como una estructura armada organizada de crimen de alto impacto y no un grupo armado organizado al margen de la ley.

A propósito de la Segunda Marquetalia, en las últimas horas la justicia avaló un preacuerdo de la Fiscalía con alias 'Chipi' y alias 'El Hermano', dos de los articuladores del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, quienes pagarán, respectivamente, 26 y 21 años de cárcel, pese a la oposición de la familia del inmolado dirigente político.



Otro de los elementos que demuestran el fracaso de la paz total en el ocaso del Gobierno actual es la súbita decisión del presidente Gustavo Petro de reactivar la orden de extradición a Estados Unidos contra alias 'Chiquito Malo', máximo cabecilla del Clan del Golfo, la cual mantuvo suspendida durante varios meses, supuestamente en virtud de una mesa de conversaciones que adelantaba con ese grupo, incluso llegando ad portas de la concentración de sus integrantes la semana pasada.

No es coincidencia que Petro adopte esta decisión de revivir la extradición de alias 'Chiquito Malo', una semana después de que se desatara el escándalo revelado por Noticias Caracol sobre las reuniones y gabelas ofrecidas a ese grupo por el entonces comisionado Danilo Rueda en septiembre de 2022, entre las cuales estaba la suspensión de la extradición de sus cabecillas.

Como dato de cierre, una cifra que muestra que el Gobierno Petro ni siquiera fue coherente con la bandera política que utilizó para catapultarse al poder en 2022 y utilizó contra Iván Duque en materia de paz… Medicina Legal reportó que 65 menores de edad murieron durante bombardeos realizados desde el 7 de agosto de 2022.