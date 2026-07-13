Tras dos años de fingir su muerte capturan a cabecilla de las Farc en Cúcuta

La Policía Nacional asestó uno de los golpes más importantes del año contra las disidencias de las Farc con la captura en Cúcuta de alias 'Aldemar Ríos', señalado de ser el principal articulador del Bloque Magdalena Medio de la estructura 'Gentil Duarte', quien, según las investigaciones, fingió su propia muerte para escapar de la persecución de las autoridades y continuar dirigiendo operaciones criminales desde la clandestinidad.

El operativo fue ejecutado por el Gaula de la Policía de Santander, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, luego de una investigación que se prolongó durante cerca de dos años y que permitió establecer que el cabecilla nunca murió, como hizo creer a su organización en junio de 2025.

De acuerdo con las autoridades, alias 'Aldemar Ríos', de 37 años, acumulaba más de 12 años de trayectoria criminal y era el responsable de coordinar las acciones de los frentes 4, 24, 33 y 37 del Bloque Magdalena Medio, con influencia en Santander, Sur de Bolívar, Catatumbo y Magdalena Medio.

Bajo su mando estarían entre 130 y 215 hombres armados, encargados de ejecutar secuestros, extorsiones, homicidios y ataques contra la Fuerza Pública.



La investigación permitió establecer que el cabecilla recurrió a una estrategia para desaparecer del radar de las autoridades: simuló su muerte dentro de la organización criminal mientras mantenía un bajo perfil en Cúcuta, desde donde continuaba coordinando las finanzas ilegales y las operaciones armadas de la estructura.

Entre los procesos judiciales que enfrenta figura el secuestro del comerciante de oro Víctor Alfonso Téllez Rizcala, ocurrido en abril de 2022 en el sur de Bolívar.

También es señalado de ordenar homicidios en Barrancabermeja, San Pablo y otros municipios del Magdalena Medio, en medio de la disputa territorial con el ELN y el Clan del Golfo por el control de la minería ilegal.

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Las autoridades también lo responsabilizan de generar desplazamientos masivos, confinamientos de comunidades campesinas y una grave crisis humanitaria en municipios como Santa Rosa del Sur, Arenal y Montecristo, donde las confrontaciones armadas obligaron a cientos de familias a abandonar sus territorios.

Uno de los hallazgos más preocupantes de la investigación fue que alias 'Aldemar Ríos' adelantaba un plan de expansión hacia la región Caribe.

Según la Policía, pretendía conformar el frente urbano 'Martín Caballero' con el propósito de ejecutar atentados terroristas contra estaciones de Policía y uniformados en Barranquilla.

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Tras su captura, un juez legalizó el procedimiento y en los próximos días la Fiscalía le imputará cargos por secuestro, concierto para delinquir agravado, homicidio y extorsión, delitos por los que solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario.

Con esta captura, las autoridades consideran debilitada una de las estructuras criminales con mayor capacidad de coordinación en el Magdalena Medio y el Catatumbo, regiones afectadas durante los últimos años por el recrudecimiento de la violencia y las economías ilegales.