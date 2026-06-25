Reaparece emisora clandestina utilizada por disidencias de las Farc en el Valle del Cauca

Reapareció la polémica emisora pirata, utilizada por integrantes del frente 'Jaime Martínez' de las disidencias de las Farc, la cual estaría transmitiendo señal desde el norte del departamento del Cauca, y tendría cobertura en la zona sur del Valle del Cauca.

En esta emisora de manera constante se publican mensajes alusivos al grupo armado, y también se invita a la comunidad a formar parte de sus filas. Su funcionamiento se ha identificado en la zona rural de los municipios de Jamundí y Palmira, principalmente en la zona montañosa.

Según la denuncia de las comunidades de estos territorios, la transmisión de esta emisora tiene la misma dinámica de cualquier medio de comunicación, incluso con pautas publicitarias de negocios locales.

Disidencias de las FARC. Foto: imagen de archivo, EFE.

"Con el desarrollo de estos medios irregulares de comunicación, se presentan situaciones de presuntos reclutamientos de información de grupos disidentes. Rechazamos rotundamente este tipo de medios de comunicación irregulares que no deben tener ningún tipo de permiso, ningún tipo de licencia y en donde están usando el espectro electromagnético de una manera totalmente irregular e ilegal", señaló el personero de Palmira, y presidente de la Asociación de personeros del Valle, William Espinoza.



La reaparición de esta emisora genera rechazo entre los vallecaucanos, ya que se convierte en una nueva herramienta de reclutamiento del grupo armado, que también ha fortalecido su presencia digital en redes sociales como tik tok, para llamar la atención principalmente de jóvenes y menores de edad.

"Hacemos un llamado de atención al Gobierno Nacional para que revise este tipo de medios de comunicación irregulares para que los limiten, para que los bloqueen o tomen las acciones necesarias", finalizó el presidente de Asoperval.