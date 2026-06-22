Delincuentes roban más de 1.500 millones de pesos de un banco en Caloto, Cauca

Un millonario asalto se registró recientemente en una entidad bancaria en el norte del departamento del Cauca, cuando un grupo de delincuentes ingresó a la sede del banco BBVA del municipio de Caloto y hurtó más de 1.500 millones de pesos del establecimiento.

Según el reporte de la Policía del Cauca, los sujetos abrieron un hueco en la pared del banco, que colinda a la Oficina de Agricultura y Ambiente del municipio, además alteraron el sistema de seguridad, para evitar ser identificados por las autoridades, cuando se realizarán las investigaciones.

“El hecho se encuentra siendo investigado por el CTI de la Fiscalía la realización de los actos urgentes, inspección al lugar de los hechos y recolección de elementos materiales probatorios para avanzar en el esclarecimiento de este caso”, señaló la Policía a través de un comunicado.

Las autoridades se encuentran recolectando testimonios, pruebas y testimonios, además de verificar los alrededores de la zona para identificar quiénes fueron los residentes del asalto. Hasta el momento el banco no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.