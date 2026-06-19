Capturan en Cali a responsables de atentados terroristas contra el Ejército en el Valle del Cauca

Estos sujetos, presuntos integrantes del frente 'Jaime Martínez', de las disidencias de las Farc, son señalados como los responsables de los ataques con explosivos ocurridos el pasado 24 de abril, contra el Cantón Militar Pichincha en la ciudad de Cali y el batallón de infantería Agustín Codazzi en la ciudad de Palmira, ataques que fueron perpetrados utilizando vehículos escolares, para evitar levantar sospecha de las autoridades.

Entre los capturados está alias 'Yei', quien sería el responsable de planear el ataque y el segundo detenido es un hombre de 28 años identificado como Stiven Aguillon, quien figura como propietario de los vehículos utilizados en estos ataques.

"Alias 'Jay' o 'Trenza', un sujeto que estaría vinculado con esta organización criminal por cerca de dos años. Había sido una de las personas que participó en la planeación de este acto criminal que se desarrolló aquí en Cali.

Igualmente, fue capturada en flagrancia a través de diligencia de allanamiento, la persona (0:25) a la cual figuraban los vehículos que fueron utilizados tanto en la ciudad de Cali como en Palmira, también se encontraron explosivos y algunos elementos alusivos precisamente a esta estructura criminal", señaló el general Herbert Benavides, comandante de la Policía de Cali.



Según las autoridades, el seguimiento a las cámaras de movilidad de la ciudad permitió rastrear el recorrido de los vehículos, desde el municipio de Jamundí donde habían sido acondicionados, hasta las instalaciones militares.

"Se hizo todo el seguimiento, el recorrido, y eso permitió identificar la participación de varias personas, no solamente de alias 'Jey' sino que tuvo varios cómplices. Por supuesto que se viene trabajando en la identificación, individualización de estas personas y sabemos que de manera pronta estaremos dando resultados frente a eso", finalizó el general Benavides.

Las autoridades reiteran que la investigación continúa teniendo en cuenta que hay más personas implicadas en estos atentados. Los capturados serán judicializados por los delitos de terrorismo agravado, concierto para delinquir y daño en bien ajeno.