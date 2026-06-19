Autoridades en Cali restringen venta de combustible durante la segunda vuelta presidencial

A dos días de las elecciones de la segunda vuelta presidencial, Cali permanece vigilada para identificar e intervenir cualquier alteración al orden público en el marco de esta jornada.

Hay que señalar que este fin de semana, en la capital vallecaucana regirán las medidas habituales, como la ley seca y la prohibición de trasteos, pero además, se regulará la venta de combustible.

"Teniendo en cuenta la recomendación de la fuerza pública, vamos a restringir las ventas de combustible a sólo directamente al tanque de los vehículos, es decir, no se puede vender combustible ni en bolsa, ni en recipiente, ni en tarro, solamente el aprovisionamiento directo a los vehículos. Eso va a estar vigente del sábado a las 6:00 de la tarde, hasta el día lunes a las 6:00 de la mañana. Para este domingo va a estar vigente la ley seca, desde las 6:00 pm del día sábado hasta las 12 del mediodía del día lunes", indicó Javier Garcés, secretario de Seguridad de Cali.

La gasolina también ha subido durante varios meses en Colombia Foto: Unsplash

Hay varios puntos de la ciudad que están siendo monitoreados constantemente, como la Universidad del Valle y las entradas a Cali, esto para prevenir cualquier situación anómala.



"Son más de 4.000 hombres y mujeres que estarán haciendo parte de estos dispositivos, no solamente para cubrir los 216 puestos de Cali, sino también puestos que corresponden al área metropolitana, un ejercicio de seguridad alrededor del sitio de escrutinio, también por supuesto al material electoral. Hemos desarrollado también un plan anticipativo allí para poder cubrir, en caso de que sea necesario", señaló el general Herbert Benavides, comandante de la Policía de Cali.

A nivel de todo el Valle del Cauca, más de 11.500 miembros de la Fuerzs Pública se encuentran ya dispuestos en los más de 1.000 puestos de votación, incluidos corregimientos y veredas para garantizar la protección del material electoral.