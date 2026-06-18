Alcaldía de Cali restringe proyecciones políticas en espacios públicos

Se conoció que algunas personas que se movilizaban en un vehículo particular habrían sido las responsables de proyectar imágenes en distintos puntos de Cali a favor del candidato presidencial Abelardo De la Espriella.

En los contenidos proyectados se observó el logo del movimiento ‘Defensores de la Patria’, acompañado del dibujo de un tigre y la tipografía característica asociada al candidato de derecha. Estas proyecciones aparecieron en diferentes zonas de la ciudad, principalmente en el centro, impactando fachadas de edificios emblemáticos como la Alcaldía, la Cámara de Comercio y la Torre de Cali. Además el monumento a la Resistencia, ubicado en el sector de Puerto Rellena también tuvo esta proyección.

Ante esta situación, la Alcaldía de Cali emitió un comunicado en el que aclaró que en ningún momento autorizó la proyección de este tipo de contenido en las paredes del (CAM) ni en otros bienes públicos. Asimismo, la administración distrital hizo un llamado a la ciudadanía para respetar los bienes del Estado y evitar acciones que puedan generar la percepción de uso indebido de espacios públicos con fines políticos o de respaldo a un candidato en particular.

"Le hacemos un llamado a las campañas para que respeten las normas de participación política, y todo lo que tiene que ver con Publicidad, que respeten las instituciones públicas y los edificios públicos, porque no se puede realizar ese tipo de manifestaciones, vamos a emitirle un comunicado a las campañas para recordarles de esta normatividad, lo que sucedió, ayer fue un vehículoque transitó por diferentes partes de la ciudad con esta Publicidad. Ya estamos tomando medidas con estas personas", dijo el secretario de Seguridad de Cali, Javier Garcés.



Las autoridades advirtieron que serán muy estrictas frente a este tipo de acciones pues cualquier forma de publicidad política no autorizada estará sujeta a las sanciones correspondientes.