"Ustedes serán los responsables": alcalde de Cali a quienes advierten caos tras segunda vuelta

A raíz de las advertencias de algunos dirigentes del Pacto Histórico de cara a la segunda vuelta presidencial sobre un posible "incendio del país" apenas se conozcan los resultados, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que las personas que estén fomentando este discurso serán las directas responsables de cualquier desorden que se registre en la ciudad.

El mandatario aseguró que la Fuerza Pública ya está dispuesta para velar por la seguridad en la capital vallecaucana durante los comicios, sin embargo es responsabilidad de toda la ciudadanía lograr que la jornada finalice en completa normalidad.

"A los sectores que están hablando de incendiar o incitando a la violencia, tengan mucho cuidado, porque si llega a ocurrir cualquier cosa, ustedes serán los responsables legalmente por ese tema. Invito a todos a que llamemos a la unión y a respetarnos en medio de nuestras diferencias. Vamos todos a votar el domingo. Dejen el miedo a un lado", dijo Eder.

Desde hoy fue instalado el Puesto de Mando Unificado en el comando de la Policía Metropolitana, donde la ciudad está siendo monitoreada para evitar cualquier acción violenta antes, durante y después de las elecciones del domingo. Las advertencias siguen generando incertidumbre en la comunidad, por lo que el personero de Cali, Gerardo Mendoza hizo un llamado, para que todas las alertas y advertencias sean revisados con la mayor seriedad y rigurosidad.



"Hago un llamado a la prudencia, la responsabilidad y la verificación de la información frente a las versiones que circulan sobre posibles alteraciones del orden público en la ciudad con motivo de la segunda vuelta presidencial. La protesta social es un derecho constitucional que debe ejercerse de manera pacífica, sin embargo, rechazamos categóricamente cualquier acto de violencia, vandalismo o bloqueo ilegal que afecta a la ciudadanía", indicó Mendoza.