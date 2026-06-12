En Cali, 7.000 miembros de la fuerza pública brindarán seguridad durante segunda vuelta presidencial

Este viernes el ministro de Defensa, Pedro Sánchez llegó a Cali para realizar un consejo de seguridad para presentar el despliegue y el refuerzo del 'Plan Democracia' en la región, de cara a la segunda vuelta presidencial, y en medio de la incertidumbre que se ha vivido en la capital vallecaucana durante los últimos días, por los rumores y advertencias sobre supuestas convocatorias a un estallido social en la ciudad, dependiendo de los resultados de las elecciones del próximo 21 de junio.

El ministro confirmó que el Gobierno nacional y la Fuerza Pública se han articulado con autoridades locales para evitar bloqueos y afectaciones a la ciudadanía tras la jornada electoral de ese domingo, aseguró que la principal amenaza identificada es la paranoia y el miedo, alimentada por la desinformación. Por lo que las capacidades cibernéticas están desplegadas, en permanente vigilancia para bloquear noticias falsas y cuentas que inciten al odio.

"Se fortalece el esquema de seguridad, donde la Policía Nacional pasa de tener de 3.800 uniformados aquí para Cali, a 4.000. También el Ejército articulado por la Policía realizarán patrullajes mixtos, y han determinado unos puntos focales donde se va a ubicar la principal capacidad, para evitar cualquier disturbio o violencia en las calles. Hay 109 pelotones, con 3.200 soldados, con vehículos blindados, para garantizar que las arterias que conectan esta ciudad y esta región continúen su normal funcionamiento. Pero también se han previsto reservas, tanto militares como policiales, para atender cualquier contingencia", indicó el ministro Sánchez.

El ministro de Defensa, además, anunció varias recompensas para evitar actos terroristas, delitos electorales o atentados contra los candidatos presidenciales, de cara a la segunda vuelta presidencial. También anunció una recompensa únicamente en Cali, para evitar hechos de vandalismo en la ciudad.



"Nos estamos anticipando a lo que estamos observando. Acá es clave garantizar que la democracia funcione, pero que el Estado también siga funcionando. Ofrecemos recompensas por información que permita evitar cualquier atentado terrorista y neutralizar a quienes lo intenten hacer, una recompensa hasta 200 millones de pesos. Hasta 50 millones de pesos para contrarrestar delitos electorales. Hasta mil millones de pesos para evitar cualquier atentado contra alguno de (0:52) nuestros candidatos.

"Pero también la Gobernación del Valle y la alcaldía de Cali tienen una bolsa para recibir información que permita evitar cualquier acto de vandalismo o violencia contra los bienes públicos", añadió Sánchez.