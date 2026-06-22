Incautaron en Yumbo material de guerra que iba dirigido a las disidencias de las Farc

Mientras avanzaba la jornada electoral en todo el país, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional desarrollaron un operativo en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca, que permitió la incautación de un importante arsenal de guerra que, según las autoridades, tenía como destino las disidencias de las Farc.

De acuerdo con el reporte oficial, durante el procedimiento fueron encontrados 20 fusiles, 100 proveedores, 2.000 cartuchos de munición, 80 minas antipersonal y seis drones, elementos que presuntamente iban a fortalecer las capacidades armadas de la estructura Armando Ríos, que delinque en San José del Guaviare.

"Gracias a un trabajo de inteligencia desarrollado por el Ejército Nacional en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, se logró ubicar en el Centro Nacional de Carga, en Yumbo, un cargamento que tenía como destino fortalecer las capacidades armadas de esta organización ilegal", dijo el general Hugo Alejandro López Barreto,Comandante General de las Fuerzas Militares.

Las autoridades señalaron que el material habría sido enviado por alias 'Marlon', cabecilla de las disidencias abatido recientemente durante una operación militar en Buenaventura. La incautación fue realizada por tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 15, en coordinación con la Policía Nacional, como parte de las acciones ofensivas que se mantuvieron activas durante el desarrollo del Plan Democracia.



"Este resultado es producto de las operaciones permanentes que se han adelantado contra estas estructuras armadas y representa una afectación significativa a sus capacidades logísticas y operacionales. Este armamento habría sido enviado por las estructuras de alias 'Marlon' hacia las estructuras de Mordisco en el Guaviare", señaló López.

Al cierre de la jornada electoral, las autoridades entregaron un parte de tranquilidad y aseguraron que las votaciones se desarrollaron sin hechos de consideración que afectaran el normal ejercicio democrático en el país.