En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Resultados electorales
Abelardo De La Espriella
Dólar en Colombia
La Ola Blu
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Incautaron en Yumbo material de guerra que iba dirigido a las disidencias de las Farc

Incautaron en Yumbo material de guerra que iba dirigido a las disidencias de las Farc

Las autoridades incautaron 20 fusiles, 100 proveedores, 2.000 cartuchos, 80 minas antipersonal y seis drones que, según las investigaciones, iban a disidencias en Guaviare.

Decomisan 20 fusiles, minas antipersonal y drones en operativo
Ejército Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de jun, 2026

Mientras avanzaba la jornada electoral en todo el país, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional desarrollaron un operativo en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca, que permitió la incautación de un importante arsenal de guerra que, según las autoridades, tenía como destino las disidencias de las Farc.

De acuerdo con el reporte oficial, durante el procedimiento fueron encontrados 20 fusiles, 100 proveedores, 2.000 cartuchos de munición, 80 minas antipersonal y seis drones, elementos que presuntamente iban a fortalecer las capacidades armadas de la estructura Armando Ríos, que delinque en San José del Guaviare.

"Gracias a un trabajo de inteligencia desarrollado por el Ejército Nacional en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, se logró ubicar en el Centro Nacional de Carga, en Yumbo, un cargamento que tenía como destino fortalecer las capacidades armadas de esta organización ilegal", dijo el general Hugo Alejandro López Barreto,Comandante General de las Fuerzas Militares.

Las autoridades señalaron que el material habría sido enviado por alias 'Marlon', cabecilla de las disidencias abatido recientemente durante una operación militar en Buenaventura. La incautación fue realizada por tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 15, en coordinación con la Policía Nacional, como parte de las acciones ofensivas que se mantuvieron activas durante el desarrollo del Plan Democracia.

Lea también:

Cuatro estaciones del MIO resultaron afectadas durante los disturbios
Pacífico

Disturbios en Cali dejaron 15 cámaras vandalizadas, cuatro lesionados y dos capturados

Disturbios en Cali después de la segunda vuelta presidencial.
Pacífico

Caen los primeros responsables: alcalde Eder anuncia capturas y recompensa por disturbios en Cali

"Este resultado es producto de las operaciones permanentes que se han adelantado contra estas estructuras armadas y representa una afectación significativa a sus capacidades logísticas y operacionales. Este armamento habría sido enviado por las estructuras de alias 'Marlon' hacia las estructuras de Mordisco en el Guaviare", señaló López.

Al cierre de la jornada electoral, las autoridades entregaron un parte de tranquilidad y aseguraron que las votaciones se desarrollaron sin hechos de consideración que afectaran el normal ejercicio democrático en el país.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad