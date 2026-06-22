Disturbios en Cali dejaron 15 cámaras vandalizadas, cuatro lesionados y dos capturados

Horas después de conocerse los resultados electorales, Cali vivió una noche de disturbios que dejó daños en la infraestructura pública, cuatro personas lesionadas y dos capturados, según el balance final entregado por las autoridades. Los desórdenes comenzaron con concentraciones de ciudadanos inconformes con los resultados presidenciales. Una de las principales manifestaciones se registró sobre la calle Quinta, a la altura del Parque Artesanal Loma de la Cruz, donde cerca de 4.000 simpatizantes del Pacto Histórico se congregaron para expresar su rechazo a los resultados que dieron como ganador al abogado Abelardo De La Espriella.

De manera simultánea, otro grupo de manifestantes se concentró en Puerto Rellena, en el denominado Monumento de la Resistencia. Sin embargo, con el paso de las horas, algunas de estas concentraciones derivaron en hechos violentos que obligaron la intervención de las autoridades. De acuerdo con el reporte oficial, 15 cámaras de fotodetección resultaron afectadas, de las cuales tres fueron derribadas en distintos puntos de la ciudad. Entre los sectores impactados se encuentran la avenida Ciudad de Cali, a la altura de Nuevo Latir; la calle 70 con carrera 8; y la autopista Suroriental con carrera 39.

"Rechazamos de manera categórica cualquier acto de vandalismo o cualquier llamado que se haga desde la ciudadanía a destruir las cámaras. Recordemos que son de seguridad vial y hoy de seguridad ciudadana que están ayudando a combatir delitos y los actos terroristas en nuestra ciudad. Independientemente de las posiciones políticas o de los resultados electorales, recordemos que estos dispositivos hacen parte de los bienes públicos de los caleños y que además están destinados a proteger la vida en las vías", dijo Diana Carolina Reina, gerente de Enruta.

Asimismo, cuatro estaciones del sistema de transporte masivo MIO sufrieron daños, al igual que un bus del sistema. También fueron vandalizadas dos motocicletas institucionales y un cajero bancario. Los hechos dejaron cuatro personas lesionadas, entre ellas tres uniformados de la Policía Metropolitana de Cali y una agente de tránsito que resultó herido durante las acciones de contención adelantadas por las autoridades.



"Una vez finalizadas las intervenciones que hicimos ante estas manifestaciones violentas por parte de nuestras unidades especializadas y que hoy nos permiten referir que ya está controlada la situación en nuestra ciudad de Cali, es importante mencionar que el comercio no fue afectado y se mantiene en este momento total control y normalidad en la ciudad", expresó el general Hervert Benavidez, comandante de la policia metropolitana de Cali.

Frente a la situación, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables de los actos vandálicos registrados en la ciudad, ademas de confirmase la captura de dos personas presuntamente involucradas en los desórdenes.

"Desde Cali hemos conformado de manera conjunta con la gobernación una bolsa de recompensas para dar con los responsables de estos actos vandálicos. En los próximos días, en las próximas horas, estaremos publicando afiches con los rostros y con información para poder ubicar a los responsables, y a las personas que tengan información de quienes participaron en estas actividades, que nos permitan judicializarlos, pueden llamar a la línea 123", manifestó el mandatario.

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Entre tanto, en otros municipios del Valle del Cauca también se reportaron algunas novedades durante la jornada electoral. En Buga se registraron caravanas que afectaron la movilidad, en Pradera se atendió un incendio y en Guacarí una riña obligó la intervención de las autoridades. Además, fueron impuestos 23 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia.

"En Buga tuvimos un conato de bloqueo en la vía panamericana, sin embargo allí se intervino con el UNDEMO y se desbloqueó la vía, así que fue muy poco tiempo el que estuvo bloqueada la vía panamericana y algunos problemas que se dieron en Guacarí por unos enfrentamientos y en Pradera que también fue incendiado un carro que tenían en ese municipio", señaló la gobernadora.

Algunos municipios del departamento del Valle siguen custodiados por la fuerza pública, así como varios sectores del oriente de Cali, para evitar nuevos actos de vandalismo.