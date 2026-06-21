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Alteraciones del orden público en el oriente de Cali dejan daños a fotomultas y estaciones del MIO

Autoridades hicieron presencia en el lugar con el objetivo de controlar los disturbios y restablecer el orden público.

Disturbios en Cali después de la segunda vuelta presidencial.
Disturbios en Cali después de la segunda vuelta presidencial.
Foto: suministarda.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de jun, 2026

En la noche de este domingo se registraron alteraciones del orden público en el oriente de Cali, donde un grupo de personas protagoniza actos de vandalismo contra varias cámaras de fotomultas instaladas en este sector de la ciudad.

Ante la situación, las autoridades hicieron presencia en el lugar con el objetivo de controlar los disturbios y restablecer el orden público, desplegando operativos en la zona afectada.

De acuerdo con videos que se han viralizado en redes sociales, también se observa a varios individuos causando daños a estaciones del sistema de transporte masivo MÍO cercanas al lugar de los hechos, lo que ha generado preocupación entre los ciudadanos por la afectación a la infraestructura pública.

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Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Sin embargo, las autoridades continúan en el sector adelantando labores de control y verificación para normalizar la situación y evitar nuevos hechos de alteración del orden público.

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