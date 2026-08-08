Primer consejo de seguridad de De La Espriella en Cali priorizó la lucha contra economías ilegales

El primer consejo de seguridad del presidente Abelardo De La Espriella se realizó inmediatamente después del acto de reconocimiento de las tropas de las Fuerzas Militares y de su primer consejo de ministros en el Cantón Militar Pichincha, en Cali.

El presidente De La Espriella llegó a la base militar alrededor de las 5:30 de la tarde y su primer acto finalizó casi a las 7:00 de la noche. A esa hora se trasladó de la zona abierta donde se llevó a cabo el reconocimiento y procedió a hacer la posesión de sus ministros. Después inició el consejo de seguridad, enfocado en el suroccidente, el cual se extendió hasta la madrugada.

Allí se definió que no solo se debe hacer una intervención de una sola dependencia, sino un trabajo interinstitucional para ponerle fin a la problemática de la minería ilegal, los cultivos ilícitos y, por supuesto, al accionar de grupos armados que delinquen en el Valle del Cauca y el resto de la región.

"La idea es que se pueda iniciar la aspersión aérea de cultivos ilícitos, pero también que podamos hacer la sustitución. Desde el Valle estamos dispuestos a cofinanciar esa sustitución, así como el batallón de alta montaña en Jamundí, que se va a construir. Se va a destrabar todo lo que no se pudo realizar con el Gobierno anterior", dijo la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.



Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, señaló que en este consejo la región habló con una sola voz y fue para poner sobre la mesa la necesidad de más seguridad, mayor presencia del Estado en el territorio y resultados. Allí ratificó la disposición para trabajar en conjunto con el nuevo Gobierno.

Los mandatarios del Valle del Cauca destacaron la disposición del presidente De La Espriella para trabajar desde el minuto cero con las regiones, por lo que calificaron como una luz de esperanza la llegada del mandatario a Cali.

Publicidad

"Porque Cali vuelve a demostrar que somos una ciudad unida, somos una ciudad reconciliada y una ciudad donde nos respetamos, a pesar o en medio de las diferencias que podamos tener. El presidente vuelve a reconfirmar el trabajo con la descentralización. Cali es sede alterna de la Presidencia de la República y, es más, arrancamos con un consejo de seguridad y estamos listos para trabajar de manera constructiva con el Gobierno nacional", sostuvo el alcalde Eder.

