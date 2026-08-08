Nuevo ataque terrorista en la vía Panamericana destruye peaje en construcción en Mandivá

Un nuevo atentado terrorista se registró esta madrugada sobre la vía Panamericana, en el municipio de Santander de Quilichao, al norte del departamento del Cauca. Un artefacto explosivo fue activado contra el peaje de Mandivá, en el sector de Cachimbal, el tramo de la carretera que conecta a a Cali con Popayán.

Según el reporte de las autoridades, el ataque fue perpetrado con una camioneta blanca acondicionada con explosivos, la cual fue abandonada por su conductor quien escapó del sitio junto a otro sujeto, que lo esperaba metros adelante en una motocicleta.

Dos personas resultaron levemente lesionadas, se trataría de personal de seguridad, encargados de vigilar la obra de ese peaje, pues es una estructura que estaba en construcción y que ahora ha quedado gravemente afectada tras este atentado.

Las autoridades se encuentran realizando la verificación de la zona, por lo que el paso de la vía Panamericana está restringido a un solo carril, para descartar alguna otra amenaza.