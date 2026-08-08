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Ofrecen 50 millones de pesos por responsables de incendio forestal en el cerro de Cristo Rey en Cali

Organismos de socorro vigilan la zona para evitar la reactivación del fuego.

Incendio en cerro de Cristo Rey de Cali.
Alcaldía de Cali.
Por: Stephany Toledo
|
Actualizado: 8 de ago, 2026

Este incendio forestal inició alrededor de las 4:30 de la tarde en la vía hacia el cerro de Cristo Rey, cuando todos los ojos del país estaban enfocados en Cali por la posesión presidencial. De inmediato, los organismos de socorro se trasladaron a la zona para atender la emergencia.

El fuego se extendió rápidamente debido a las condiciones climáticas, caracterizadas por un intenso calor y fuertes vientos en la zona. La mayor preocupación era la cercanía de las llamas a viviendas y negocios ubicados en el sector. Las labores de los bomberos permitieron controlar la emergencia casi seis horas después.

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"Logramos el control de este incendio, evitando que llegara a la comunidad, a las viviendas y al Monumento de Cristo Rey, y que afectara más vegetación y fauna del sector. Queda totalmente controlado. Hay algunos puntos en los cuales vamos a continuar haciendo vigilancia, porque hay mucho viento, la topografía y el combustible es muy liviano, entonces hay un riesgo de reinición", señaló el cabo Néstor Giraldo, de los Bomberos de Cali.

El alcalde Alejandro Eder confirmó que este incendio fue provocado, por lo que ofreció una recompensa de 50 millones de pesos para identificar y capturar a los responsables de esta emergencia.

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