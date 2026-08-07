En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella se posesiona como presidente
Cali
Ataque Teruel
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Así llegó Infantino a la posesión de Abelardo De La Espriella en Cali

Así llegó Infantino a la posesión de Abelardo De La Espriella en Cali

El presidente de la Fifa llegó antes que otros mandatarios sudamericanos, así como el rey de España, Felipe VI.

Gianni Infantino
Gianni Infantino
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de ago, 2026

Antes de las 3:30 de la tarde, el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, llegó a la arena de la Universidad Santiago de Cali (USC) para acompañar la posesión de Abelardo De La Espriella en la capital del Valle del Cauca.

Con un traje oscuro, camisa blanca y corbata negra, el máximo dirigente del fútbol en el mundo saludó a lo lejos a periodistas, sonrió y se llevó la mano derecha al pecho mientras caminaba para llegar a la puerta principal de auditorio y, posteriormente, ubicarse en su asiento.

Últimas noticias

Abelardo De La Espriella con alcaldes.png
Pacífico

Primer consejo de seguridad de De La Espriella en Cali priorizó la lucha contra economías ilegales

Infantino visitó escuelas de Cali
Pacífico

Infantino visitó escuelas de fútbol de Cali antes de posesión de De La Espriella

Ya dentro de la arena, los otros asistentes no perdieron la oportunidad para pedirle una foto o saludarlo, pues la ceremonia de posesión se demoró más de lo previsto, pues estaba programada para las 3:00 de la tarde.

La presencia de Infantino en Cali coincide con los choques que ha tenido con otras confederaciones de fútbol por la polémica y ambiciosa propuesta de privatizar los derechos del Mundial, lo que ha generado un división de cara a las próximas elecciones en la Fifa.

Visitó escuelas de fútbol en Cali

Horas antes de llegar a la posesión presidencial, Gianni Infantino visitó este viernes escuelas y clubes de formación deportiva de Cali, donde compartió con niños y jóvenes.

Publicidad

La visita estuvo enfocada especialmente en procesos de formación de menores de sectores vulnerables de Cali. Infantino conoció el trabajo de clubes como el Club Deportivo Atlas CP y de iniciativas deportivas desarrolladas en las zonas de Ladera y el oriente de la ciudad.

Infantino visitó escuelas de Cali
Infantino visitó escuelas de Cali
Instagram: @lifutbolvalle

El presidente de la FIFA estuvo acompañado por el alcalde de Cali, Alejandro Eder; la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro; el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, y el titular de la Liga Vallecaucana de Fútbol, Oweimar Giraldo. Eder destacó la visita como un reconocimiento a los procesos deportivos de la ciudad, mientras Jesurún resaltó al Valle del Cauca como una de las principales canteras del fútbol colombiano.

Representantes de clubes y escuelas deportivas valoraron la presencia de Infantino como un respaldo a la formación de niños y jóvenes y al deporte como herramienta de inclusión social. El dirigente también manifestó su orgullo por conocer de cerca estos procesos.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Gianni Infantino

Cali

Abelardo De La Espriella

Publicidad

Publicidad

Publicidad