Así llegó Infantino a la posesión de Abelardo De La Espriella en Cali

Antes de las 3:30 de la tarde, el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, llegó a la arena de la Universidad Santiago de Cali (USC) para acompañar la posesión de Abelardo De La Espriella en la capital del Valle del Cauca.

Con un traje oscuro, camisa blanca y corbata negra, el máximo dirigente del fútbol en el mundo saludó a lo lejos a periodistas, sonrió y se llevó la mano derecha al pecho mientras caminaba para llegar a la puerta principal de auditorio y, posteriormente, ubicarse en su asiento.

Ya dentro de la arena, los otros asistentes no perdieron la oportunidad para pedirle una foto o saludarlo, pues la ceremonia de posesión se demoró más de lo previsto, pues estaba programada para las 3:00 de la tarde.

La presencia de Infantino en Cali coincide con los choques que ha tenido con otras confederaciones de fútbol por la polémica y ambiciosa propuesta de privatizar los derechos del Mundial, lo que ha generado un división de cara a las próximas elecciones en la Fifa.



Visitó escuelas de fútbol en Cali

Horas antes de llegar a la posesión presidencial, Gianni Infantino visitó este viernes escuelas y clubes de formación deportiva de Cali, donde compartió con niños y jóvenes.

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La visita estuvo enfocada especialmente en procesos de formación de menores de sectores vulnerables de Cali. Infantino conoció el trabajo de clubes como el Club Deportivo Atlas CP y de iniciativas deportivas desarrolladas en las zonas de Ladera y el oriente de la ciudad.

Infantino visitó escuelas de Cali Instagram: @lifutbolvalle

El presidente de la FIFA estuvo acompañado por el alcalde de Cali, Alejandro Eder; la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro; el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, y el titular de la Liga Vallecaucana de Fútbol, Oweimar Giraldo. Eder destacó la visita como un reconocimiento a los procesos deportivos de la ciudad, mientras Jesurún resaltó al Valle del Cauca como una de las principales canteras del fútbol colombiano.

Representantes de clubes y escuelas deportivas valoraron la presencia de Infantino como un respaldo a la formación de niños y jóvenes y al deporte como herramienta de inclusión social. El dirigente también manifestó su orgullo por conocer de cerca estos procesos.