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Gobernadora y alcalde de Cali advirtieron que no tolerarán actos violentos en resultados electorales

A pocas horas de elecciones, autoridades hicieron un llamado a respetar los resultados en las urnas. Más de 11.000 uniformados garantizarán la seguridad a posibles hechos violentos.

Valle del Cauca activa máximo dispositivo de seguridad para proteger la democracia
Gobernación del Valle y alcaldía de Cali
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de jun, 2026

A pocas horas de la jornada electoral en la que Colombia elegirá al nuevo presidente de la República, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, hizo un llamado a los ciudadanos y a los diferentes sectores políticos a respetar los resultados de las urnas y contribuir al mantenimiento de la tranquilidad en el departamento.

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La mandataria aseguró que desde la Gobernación se han dispuesto todas las capacidades institucionales para garantizar unas elecciones seguras y transparentes. Para ello, más de 11.000 integrantes de la fuerza pública estarán desplegados en todo el territorio vallecaucano con el fin de velar por la seguridad y el normal desarrollo de la jornada democrática.

"Las diferencias se tramitan a través de las instituciones y los mecanismos democráticos, nunca mediante las amenazas o el miedo. Nuestro mensaje es claro: respetaremos las manifestaciones pacíficas que se presenten, pero no vamos a tolerar actos violentos que perjudiquen al Valle del Cauca”, dijo la gobernadora.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, también hizo un llamado a la ciudadanía para que acepte con responsabilidad y respeto el resultado de las elecciones, independientemente de quién resulte ganador. El mandatario aseguró que las autoridades mantendrán un monitoreo permanente en la ciudad y advirtió que no se permitirán hechos que alteren el orden público.

"Para los sectores que están hablando de incendiar la violencia tengan mucho cuidado porque si llega a ocurrir cualquier cosa ustedes serán responsables legalmente por ese tema. Invito a todos a que llamemos a la unión y a respetarnos en medio de nuestras diferencias y vivamos una democracia tranquila. Vamos a votar el domingo y dejen a un lado el miedo", expresó el mandatario caleño.

Para garantizar el normal desarrollo de los comicios, las autoridades activaron Corredores Seguros, patrullajes por aire, tierra y mar, además de herramientas tecnológicas como el sistema RAPTOR, que permitirá monitorear en tiempo real cualquier situación que pueda afectar el orden público en el Valle del Cauca.

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