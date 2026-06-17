Mesas de votación en el norte del Valle del Cauca no serán trasladadas: secretario de Seguridad

A cuatro días de las elecciones de la segunda vuelta presidencial, las autoridades en el Valle del Cauca confirmaron que ningún puesto de votación será trasladado por temas de orden público. Esta decisión se tomó luego de una reunión sostenida durante la mañana de este miércoles junto a la Fuerza Pública, donde se indicó que las tropas de la Tercera Brigada del Ejército ya se encuentran desplegadas en los territorios del norte y centro del departamento, para garantizar que los ciudadanos puedan participar de la jornada de este domingo.

En diálogo con Blu Radio, el secretario de Seguridad del Valle, Guillermo Londoño, aseguró que todas las capacidades de la Fuerza Pública están dispuestas con más de 11.000 hombres, además del acompañamiento aéreo permamente para vigilar que las elecciones se desarrollen de forma segura, además de velar por el orden público una vez se conozcan los resultados.

"Ya se ha logrado evaluar la ubicación exacta de estos corregimientos, por supuesto, quedan algunos en unas zonas apartadas. El Ejército viene adelantando unas operaciones en las zonas altas del norte del departamento, como lo es el Cañón del Garrapatas, municipios que conectan con el departamento del Chocó. Ya verificamos, las tropas estarán ahí acompañando esos puestos, no los vamos finalmente a trasladar", señaló Londoño.

El secretario señaló, además, que parte del dispositivo de seguridad para la jornada del fin de semana se enfocará en los principales corredores viales, como la vía Panamericana, las salidas del departamento hacia el Eje Cafetero y la vía a Buenaventura, además de las entradas a Cali, para prevenir cualquier alteración al orden público que pueda registrarse después de conocer los resultados.



"No vamos a permitir manifestaciones violentas ni disturbios en el desarrollo de la jornada electoral. Aquellos actores que hagan convocatorias, que instiguen al caos o que promuevan situaciones de desórdenes, con toda la capacidad del Estado les vamos a responder, porque los vallecaucanos tienen el derecho legítimo a elegir de forma tranquila, soberana y en paz", añadió el secretario.