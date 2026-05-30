Así se prepara el Valle del Cauca para las elecciones presidenciales de este domingo

Cali y el Valle del Cauca están listos para las elecciones presidenciales de este domingo, donde las autoridades adelantan acompañamiento y despliegues desde ya para garantizar la seguridad antes, durante y después de la jornada.

La ley seca en la capital vallecaucana inicia hoy a las 6:00 de la tarde y finalizará el próximo lunes 1 de junio al mediodía. Quienes incumplan esta norma deberán pagar una multa cercana a los 930.000 pesos. Por otra parte, el domingo no habrá ciclovía en Cali para garantizar la libre movilidad durante esta jornada.

"La invitación a la ciudadanía es a pasar el fin de semana en familia, a que mantengamos el respeto en medio de nuestras diferencias y a que esta jornada democrática transcurra en paz", dijo el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

En cuanto al resto del Valle del Cauca, hay que recordar que ningún puesto de votación fue trasladado por temas de orden público. En Jamundí, específicamente, tras un consejo de seguridad encabezado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se confirmó la llegada de más policías y soldados al municipio para contrarrestar cualquier alteración.



"Vamos a tener para estas elecciones 250 hombres y mujeres policías, y vamos a tener 16 pelotones, para un total de 450 hombres del Ejército, reforzando toda la seguridad y el orden público para que las elecciones transcurran en total tranquilidad", señaló la alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo.

Por su parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, anunció una recompensa para quienes brinden información que permita evitar hechos terroristas durante las elecciones.

"El ministro habló de 200 millones de pesos para que puedan dar información y prevenir ataques terroristas; además, para que puedan informar sobre alguna persona que pretenda realizarlos. Nosotros también tenemos esa recompensa, un fondo de 200 millones de pesos para quien entregue información de manera anticipada", sostuvo la mandataria.

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Según la Registraduría, en Cali más de 1.800.000 personas están habilitadas para votar y se espera una participación cercana al 60 % del total del censo electoral. En todo el Valle del Cauca, cerca de 3.700.000 personas podrán participar en esta jornada.