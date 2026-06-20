Éder y Dilian destacan muerte de alias ‘Marlon’, responsable de atentados en Cali y el Valle

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, reaccionaron al operativo militar que dejó muerto a alias ‘Marlon’, identificado como Iván Jacobo Idrobo Arredondo y considerado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc al mando de ‘Iván Mordisco’.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Marlon’ murió en combates con tropas del Ejército Nacional en la sub región del Naya en zona limítrofe entre el departamento de Cauca y Valle. El alcalde Alejandro Éder destacó el resultado operacional de la Fuerza Pública y aseguró que alias ‘Marlon’ era uno de los principales responsables de las acciones terroristas que afectaron a Cali, el Valle del Cauca y el Cauca.

“Alias Marlon, el máximo responsable de la Jaime Martínez, la organización narcoterrorista que viene poniendo bombas en Cali desde mediados del año pasado. Quiero felicitar a las fuerzas militares, a los soldados que adelantaron la operación, también a la Fiscalía y a la Policía por este gran logro. Invito a que el Gobierno Nacional siga manteniendo la presión sobre estos grupos narcoterroristas para devolverle la seguridad al pueblo del Valle del Cauca y para proteger a la ciudad de Cali”, dijo el mandatario caleño.

Por su parte, la gobernadora Dilian Francisca Toro, en su cuenta de X, afirmó que el cabecilla del grupo armado fue responsable de sembrar terror en el suroccidente colombiano y destacó el trabajo de las Fuerzas Militares por neutralizar a uno de los hombres más buscados de las disidencias.



“En su prontuario criminal figuran atentados terroristas que golpearon especialmente a la población del occidente del país. Nuestro respaldo a toda la fuerza pública y a la Fiscalia es total para que continúen enfrentando a estos criminales que tanto daño le han causado a nuestras comunidades”, escribió la mandataria en la red social.

Alias ‘Marlon’ era señalado por las autoridades como jefe de la estructura Jaime Martínez en Cauca y responsable de atentados como el de Cajibío, que dejó 20 muertos y 36 heridos. También se le atribuían extorsiones y acciones armadas en Cauca y Valle.