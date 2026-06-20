Abatido alias 'Marlon', cabecilla que cometió el atentado que dejó 21 muertos en Cajibío, Cauca

Blu Radio conoció en primicia que, durante una operación de las Fuerzas Especiales del Ejército Nacional, fue abatido alias 'Marlon', señalado como el máximo cabecilla de las disidencias de alias 'Iván Mordisco' en el departamento del Cauca y presunto responsable del atentado contra la población civil que dejó 20 personas fallecidas en el túnel de Cajibío, el pasado sábado 25 de abril, en la vía Panamericana.

Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias Marlon, es el principal cabecilla del grupo disidente de ‘Iván Mordisco’ en Cauca y tendría una trayectoria dentro de la organización armada superior a los 15 años.

Alias 'Marlon' Ingresó como guerrillero y con el tiempo habría asumió responsabilidades de mando. Además, entre agosto y septiembre de 2023, el grupo bajo su mando ejecutó al menos una docena de acciones que dejaron policías y soldados muertos, civiles heridos y material de guerra hurtado.

Prontuario de alias ‘Marlon’, criminal detrás del atentado en Cauca que dejó más de 20 muertos Foto: AFP

El 12 de agosto de 2024, tres policías fueron asesinados y otro más resultó herido en medio de una emboscada en la vía Morales-Suárez. Un día después, un carro bomba explotó en el corregimiento de Timba, en Buenos Aires, y dejó como resultado otro uniformado muerto.



Minutos después de conocerse la primicia de Blu Radio, el presidente Gustavo Petro, se refirió a la muerte del cabecilla y aseguró que este es el golpe más duro por parte del Gobierno contra las estructuras armadas en el occidente del país.

“No me gusta hablar de muertos porque son muertos colombianos que no deberían ser si hubiese paz, Pero el jefe máximo de los frentes del Cauca que había enfrentado al gobierno y matado a los indígenas y Caucanos en general alias Marlon, segundo de alias Iván Mordisco, ha caído en combate”, señaló el mandatario por medio de su cuenta de X.

No me gusta hablar de muertos porque son muertos colombianos que no deberían ser si hubiese paz,



Pero el jefe máximo del los frentes del Cauca que había enfrentado al gobierno y matado a los indígenas y Caucanos en general alias Marlon, segundo de alias Iván Mordisco, ha caído… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026

Asimismo, el presidente calificó el hecho como una victoria para el Ejército y "más seguridad para Colombia"

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"Es el golpe más duro a las estructuras armadas de la mafia que hemos dado en el occidente de Colombia. Por el número de fusiles y personas presas y niños liberados ya la estructura en el Cauca de esta organización ha sido derrotada", agregó el presidente Petro.

Por su parte, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, señaló que con el abatimiento de alias 'Marlon', se ratifica la postura del departamento de no dar trega con las estructuras criminales que operan en el departamento.

"Ha sido abatido alias Marlon, responsable de la muerte de 21 civiles en la masacre perpetrada el pasado 25 de abril en El Túnel, Cajibío. Este resultado ratifica que no daremos tregua a las estructuras criminales que pretenden sembrar miedo, intimidar a nuestras comunidades y quebrantar la tranquilidad de las y los caucanos", aseguró el gobernador.

Ha sido abatido alias Marlon, responsable de la muerte de 21 civiles en la masacre perpetrada el pasado 25 de abril en El Túnel, Cajibío. Este resultado ratifica que no daremos tregua a las estructuras criminales que pretenden sembrar miedo, intimidar a nuestras comunidades y… — OCTAVIO GUZMÁN (@OctavioGuzmanGu) June 21, 2026

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Finalmente, reconoció el trabajo por parte de las autoridades y señalaron que su prioridad es proteger la vida, garantizar la seguridad y recuperar la tranquilidad de toda la población.