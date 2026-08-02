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Excandidato a la Asamblea de Caldas sufrió atentado dentro de su consultorio médico

Juan Manuel Galán condenó el ataque sicarial contra el médico y exaspirante a la Asamblea de Caldas, ocurrido en su consultorio médico en Supía.

Atentado contra Édgar Hoyos Díaz, excandidato a la Asamblea de Caldas.
Atentado contra Édgar Hoyos Díaz, excandidato a la Asamblea de Caldas.
Por: Juanita Troncoso
|
Actualizado: 2 de ago, 2026

Édgar Hoyos Díaz, médico cirujano y exaspirante a la Asamblea de Caldas, fue víctima de un ataque sicarial con arma de fuego el sábado 1 de agosto, mientras se encontraba en su consultorio, ubicado en la carrera 6 con calle 35, en el municipio de Supía, Caldas. Según la información conocida, un sicario ingresó al lugar y le disparó en tres oportunidades.

Tras conocerse el atentado, el director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, rechazó el hecho mediante un mensaje publicado en su cuenta de X.

“Rechazo contundentemente el vil y cobarde atentado contra Édgar Hoyos Díaz, excandidato a la Asamblea de Caldas por el @NvLiberalismo, quien ayer, 1 de agosto, fue atacado por un sicario que ingresó a su consultorio en Supía, Caldas, y le disparó con arma de fuego”, escribió.

Galán también exigió a la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Gobernación de Caldas adelantar las investigaciones necesarias para esclarecer el ataque, capturar a los responsables y garantizar que el caso no quede en la impunidad.

“Desde el Nuevo Liberalismo expresamos toda nuestra solidaridad con Édgar, su familia y sus seres queridos. Oramos por su pronta recuperación y reiteramos que la violencia jamás podrá imponerse sobre la democracia”, concluyó el director del partido.

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