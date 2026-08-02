Dos personas fueron asesinadas en ataque sicarial en Fusagasugá, Cundinamarca

Un nuevo hecho de violencia se registró en las últimas horas en el municipio de Fusagasugá, en el departamento de Cundinamarca, cuando un hombre abrió fuego contra varias personas al interior de un bar.

Los hechos se registraron en la noche del sábado 01 de agosto, en el lugar fue asesinada una persona y otra quedo gravemente herida y posteriormente, falleció en un centro asistencial del municipio.

Según videos de las cámaras de seguridad y que circulan en redes sociales, se ve el momento exacto en que el sicario se baja de la moto e ingresa al bar y abre fuego indiscriminadamente contra un hombre que se encontraba en el lugar. El sicario disparó varias veces y luego huyó en la misma moto.

Los cuerpos corresponderían a un hombre y una mujer, sin embargo, aún se desconocen las identidades de las personas que murieron en este hecho.



La Policía avanza en la recopilación de información, la revisión de cámaras de seguridad y la búsqueda de elementos que permitan identificar y ubicar a los responsables.

Por el momento, no hay ningún pronunciamiento oficial de la Alcaldía de Fusagasugá o de las autoridades sobre este hecho.