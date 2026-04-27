Prontuario de alias ‘Marlon’, criminal detrás del atentado en Cauca que dejó más de 20 muertos

De acuerdo con información de inteligencia, alias ‘Marlon’ o Iván Jacob Idrobo Arredondo, de 40 años, cabecilla principal de una facción del Comando Coordinador de Occidente de las disidencias de las Farc, es el criminal que está detrás del atentado terrorista en el sector de El Túnel, sobre la vía Panamericana, cerca de Cajibío, que dejó un saldo de 21 personas muertas y 56 heridas.

El expediente también lo vincula con el ataque con explosivos contra el Cantón Militar Pichincha, en Cali; acciones armadas contra estaciones de Policía en municipios como Morales y Popayán; y múltiples atentados con drones cargados con explosivos en la zona de La Salvajina, en el municipio de Suárez.

Los informes indican que este hombre tendría una trayectoria criminal de más de dos décadas dentro de organizaciones armadas ilegales. Según las autoridades, inició como guerrillero raso y fue ascendiendo progresivamente hasta ocupar cargos de mando como cabecilla de escuadra, jefe de comisión, responsable financiero y, posteriormente, comandante regional de estructuras armadas.

Alias ‘Marlon’ tiene influencia criminal en municipios estratégicos del litoral Pacífico y la cordillera caucana, incluyendo zonas de Guapi, Timbiquí, López de Micay, Suárez, Argelia y otros corredores usados históricamente para movilidad armada, narcotráfico y planeación de acciones terroristas.



Las autoridades le atribuyen la coordinación o participación en aproximadamente 50 acciones terroristas dirigidas contra la Fuerza Pública y población civil en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Entre los ataques que figuran en los reportes está la activación de un carro bomba contra la estación de Policía de Timba, en Cauca, en septiembre de 2023, así como atentados posteriores contra instalaciones militares y policiales.

Uno de los hechos más graves atribuidos a su estructura ocurrió en agosto de 2025, cuando un vehículo cargado con explosivos fue detonado cerca de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, dejando seis civiles muertos. También aparece relacionado con ataques coordinados contra CAI de la Policía en varios barrios de la capital vallecaucana.

Según los informes, alias ‘Marlon’ tiene, además, una Notificación Azul de Interpol y acumula al menos 43 registros dentro del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA).

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El atentado en la vía Panamericana, atribuido a integrantes de la estructura Dagoberto Ramos Ortiz, aparece dentro del listado reciente de acciones terroristas adjudicadas a redes criminales bajo coordinación de cabecillas del suroccidente colombiano. El ataque ocurrió mediante la activación de explosivos en una zona de tránsito vehicular, afectando principalmente a civiles que se desplazaban por el corredor vial.

Mientras continúan las investigaciones, organismos de inteligencia y fuerzas militares mantienen operativos para ubicar a los responsables y establecer el nivel de participación de alias ‘Marlon’ dentro de la cadena de mando que habría autorizado el atentado.