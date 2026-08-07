Abandonan vehículo con explosivos frente a la Base Antinarcóticos en San José del Guaviare

Un suceso de orden público se registró en el departamento del Guaviare, generando alarma entre los habitantes de la zona. Alrededor de las 7:00 de la noche, se reportó el abandono de un carro cargado con elementos explosivos en un sector de San José del Guaviare, específicamente sobre la vía que pasa frente a la Base de Antinarcóticos

El incidente en San José del Guaviare

De acuerdo con la información suministrada, el elemento utilizado para albergar la amenaza fue un carrito de hamburguesas, el cual fue dejado abandonado en la vía pública frente a las instalaciones policiales de antinarcóticos.

Este objeto contenía en su interior dos artefactos explosivos; uno de estos artefactos detonó debido a una falla en su instalación, tras la detonación imprevista del primer artefacto no se reportaron personas lesionadas en el área del incidente.

Acción de las autoridades y destrucción controlada

Luego de la explosión del primer elemento, las unidades antiexplosivos de la Policía Nacional intervinieron y el personal policial experto ubicó el segundo artefacto que aún se encontraba en el sitio. Con el fin de neutralizar el peligro, el segundo artefacto fue destruido de manera controlada por estas unidades especializadas de la institución.



El reporte oficial confirmó que, afortunadamente, ninguna persona resultó lesionada como resultado de este procedimiento de seguridad.

Calamar

A la misma hora en que se presentaban los hechos en la capital del departamento, se reportó otra novedad de orden público en una municipalidad vecina. En el municipio de Calamar, los habitantes reportaron haber escuchado una fuerte explosión alrededor de las 7:00 de la noche.

#Atención Sobre las 7:00 Pm, fue abandonado un carrito de hamburguesas con dos artefactos explosivos sobre la vía, frente a la Base de Antinarcóticos en San José del Guaviare. Uno de los artefactos detonó debido a una falla en su instalación y el segundo fue destruido de manera… — Yeison Rojas (@YeisonRojasGob) August 8, 2026