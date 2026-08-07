Abelardo De La Espriella posesionó a sus ministros en Cali: este es el nuevo gabinete

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, nombró este viernes, tras su investidura en Cali, a su gabinete de ministros, compuesto por nueve mujeres y nueve hombres, como ordena la ley de cuotas de género.

La siguiente es la composición del gabinete ministerial del gobierno de De La Espriella, que tiene como vicepresidente al economista y académico José Manuel Restrepo.

Gabinete ministerial de Abelardo De La Espriella

1. Interior

El titular de esta cartera, una de las más importantes del gabinete porque es la encargada de las relaciones con el poder Legislativo, está a cargo de Rodrigo Lara, exrepresentante a la Cámara y exsenador e hijo del asesinado ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla.



2. Defensa

Uno de los ministerios de mayor peso en este Gobierno. El mayor general retirado del Ejército Jorge Eduardo Mora recibió la tarea de recuperar la capacidad operativa de la fuerza pública y luchar contra los grupos armados ilegales.

Mora fue comandante de la Octava División del Ejército entre 2021 y 2022 y anteriormente dirigió la División de Fuerzas Especiales, además de ocupar cargos en inteligencia y en la lucha contra el narcotráfico y las amenazas transnacionales. También fue asesor de planificación estratégica de la Junta Interamericana de Defensa en Washington.

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3. Relaciones Exteriores

El académico Omar Bula Escobar tiene la misión de liderar una "reingeniería de la Cancillería", profesionalizar el servicio exterior y orientar la política internacional de Colombia hacia el pragmatismo. Trabajó durante años con el Programa Mundial de Alimentos de la ONU.

4. Hacienda

El economista conservador Miguel Gómez Martínez tiene la tarea de "defender los recursos públicos y ordenar las finanzas", como le encomendó De La Espriella.

Gómez Martínez ha combinado su carrera en el sector público con cargos en lo privado y, entre otros cargos, presidió el Banco de Comercio Exterior (Bancóldex) y fue embajador en Francia.

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5. Justicia

El abogado penalista Iván Cancino estará a cargo de esta cartera. Se ha desempañado como fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, decano de varias universidades y columnista en asuntos legales.

6. Salud

La abogada Ana María Vesga es la responsable de enfrentar la grave crisis del sector sanitario en Colombia, para lo cual ya anunció un plan de choque para aliviar citas y la entrega de medicamentos.

7. Comercio, Industria y Turismo

El abogado y exsenador Mauricio Gómez Amín, quien fue jefe de debate de la campaña presidencial de De La Espriella, es el nuevo responsable de esta cartera.

8. Educación

La jurista Viviane Morales fue elegida para encabezar esta cartera. Es reconocida por ser la primera mujer en ser nombrada fiscal general de Colombia en 2011, y por sus posiciones conservadoras en asuntos sociales.

9. Agricultura y Desarrollo Rural

El empresario Indalecio Dangond Baquero está a cargo del sector agrario. Es administrador de empresas y fundador de Open Loans, una plataforma que ayuda a estructurar proyectos agropecuarios para buscar financiación.

10. Trabajo

La abogada Natalia López fue nombrada para liderar esta cartera. Ha sido docente universitaria, trabajó en la Defensoría del Pueblo y fue directora territorial del Ministerio de Trabajo en el departamento de Córdoba (norte).

11. Ambiente y Desarrollo Sostenible

El biólogo Fabio Arjona tiene la tarea de liderar los proyectos medioambientales del país. Durante más de 20 años dirigió en Colombia la organización Conservación Internacional, desde donde impulsó iniciativas de protección de la naturaleza y adaptación al cambio climático.

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12. Transporte

La economista Elsa Noguera es la encargada de esta cartera. Fue la primera mujer alcaldesa de Barranquilla, ministra de Vivienda entre 2016 y 2017 durante el gobierno de Juan Manuel Santos y gobernadora del departamento del Atlántico (norte).

13. Minas y Energía

La ingeniera eléctrica María Nohemí Arboleda tiene la tarea de impulsar desde este Ministerio el fortalecimiento energético del país.

14. Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC)

La periodista Alexandra Falla lidera esta cartera con el objetivo de consolidar la soberanía digital.

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15. Cultura

De La Espriella nombró a la exsenadora del partido Centro Democrático (fundado por el expresidente Álvaro Uribe) y periodista Paola Holguín con la misión de liderar una "batalla cultural por la Nación".

16. Vivienda, Ciudad y Territorio

El pastor evangélico Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga y gerente nacional de regiones durante la campaña de De La Espriella, asume como jefe de este ministerio.

17. Ciencia, Tecnología e Innovación

La ingeniera industrial Claudia Benavides Salazar fue elegida por el presidente luego de inscribirse en el 'Banco de talentos' creado para buscar a colombianos que quieran participar en su Gobierno.

18. Deporte

La administradora Juliana Gutiérrez recibió el puesto por tener una "amplia experiencia en el trabajo con comunidades vulnerables en Antioquia".

