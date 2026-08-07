José Manuel Restrepo juró como nuevo vicepresidente de Colombia

"Sí, juro", fueron las palabras del nuevo vicepresidente José Manuel Restrepo para posesionarse en su nuevo cargo para el periodo 2026-2030. En esta administración acompañará a Abelardo De La Espriella, luego de que ganaran las elecciones en la segunda vuelta.

Restrepo asumió la Vicepresidenta de la República en el auditorio de la Universidad Santiago de Cali (USV) ante aproximadamente 2.800 personas que estaban invitadas al evento de posesión.

Después de realizar su juramento, se dio un fuerte abrazo con el mandatario De La Espriella, posaron para la foto oficial y luego se acercó a su familia, para compartir ese histórico momento.

Abelardo De La Espriella abraza a su vicepresidente José Manuel Restrepo Foto: captura de video

El nuevo vicepresidente de Colombia

José Manuel Restrepo llega a la Vicepresidencia con una trayectoria principalmente académica y técnica, alejada de la política electoral. Es economista de formación y realizó estudios de posgrado en el Reino Unido. Gran parte de su carrera estuvo vinculada a universidades, centros de pensamiento y al análisis de asuntos económicos y de administración pública.



Antes de asumir como vicepresidente, Restrepo fue rector de la Universidad EIA desde octubre de 2022. También ocupó cargos directivos en instituciones como el CESA y la Universidad del Rosario, además de participar como columnista y analista en debates sobre economía y temas empresariales.

Su experiencia también incluye el servicio público. Durante el Gobierno de Iván Duque fue ministro de Comercio, Industria y Turismo y posteriormente ministro de Hacienda, desde donde tuvo un papel destacado en asuntos relacionados con la economía, las empresas, las finanzas públicas y la economía tras la pandemia del COVID-19.

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Con esta trayectoria, Restrepo llega a la Vicepresidencia como un perfil técnico y académico, siendo la mano derecha de De La Espriella para los próximos cuatro años.

